منى زكى فى كلمة أخيرة : لم أكن أتوقع النجاح الكبير للعبة نيوتن ..و"أتخضيت" من هجوم الستات على "هنا"

حلت النجمة منى زكي ضيفة على الإعلامية لميس الحديدي مساء أمس الثلاثاء وتحدثت عن مسلسلها الأخير “لعبة نيوتن” عقب نجاحه الكبير في شهر رمضان الماضي ،ونستعرض فى السكور التالية أبرز تصريحات منى زكى ..

لم أكن أتوقع النجاح الكبير الذى حققه لعبة نيوتن

قالت الفنانة منى زكي إن دورها في مسلسل " لعبة نيوتن " في شخصية " هنا " الذي حقق نجاحاً كبيراً على مدار عرضه في الموسم الرمضاني المنقضي ومع مشاهدتها للحلقات بعد عرضها تباعاً تأكدت أن أوراق العمل كانت جيدة للغاية بسبب جهد المؤلف.

وأضافت في لقاء خاص خلال برنامج " كلمة أخيرة " الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة " ON " في حلقة خاصة استضافت فيها الإعلامية لميس الحديدي أبطال مسلسل " لعبة نيوتن " قائلة : "اكتشفت مع عرض الحلقات إننا عندنا قماشة حلوة أوي لان ورق العمل معمول حلو جداً بسبب المؤلف وورشة عمل مها الوزيري مشرفة العمل أسهم في نجاح العمل وكل فنان أدى دوره في العمل أضاف إلى هذه القماشة بكل صدق وضمير".



وأوضحت زكي أنها لم تكن تتخيل ردود الأفعال الواسعة حول العمل ونجاحه وذلك رداً على سؤال الإعلامية لميس الحديدي : هل كنتي تتوقعي هذا النجاح للعمل ؟ قائلة : لا طبعا مكنتش أتخيل كل النجاح ده والحمد لله مكنتش متوقعة وأبقى كذابة لو قلت إني كنت متوقعة ده صحيح كنت مؤمنة إننا بنعمل حاجه محترمة وورقنا مختلف عن كل الناس كحدوتة وأنا الصراحة رأيي أن كل الفنانين الي شاركوا في العمل " كانوا جامدين جداً " عشان كده مع وجود مخرج كبير ومؤلف عظيم حسينا إننا هنقدم حاجة محترمة وحلوة بس مش لدرجة النجاح الي شفتها دي الصراحة .



وحول غيابها عن التلفزيون والدراما وعودتها بعد أربعة سنوات بعد افراح القبة في مسلسل " لعبة نيوتن " قالت زكي : " الأستاذ تامر محسن من قام باختياري وأنا لم أختر دوري وأنا بشكره على ده لأنه مش طول الوقت بتلاقي مواضيع حلوة وقضايا مهمة .. وتامر محسن مخرج كبير وكلنا بنشوف أعماله وبنحبها ففرحت أن جالي فرصة أشتغل معاه .

أكملت : " قبل قراءة العمل كنا بنحكي عن الدور ونناقشه سوياً فشعرت أن الفكرة هائلة كونها بسيطة وتقول شيء وتوصل رسالة فهي بسيطة على الأرض جدا وقريبة من ناس كتيرة وتلمسهم عشان كده حبيتها".

استطردت في ذكرها لصعوبات الشخصية : الشخصية " هنا " كانت بعيدة عني في الحياة الحقيقية عشان كده كنت بسأل المخرج اخترتني ليه وإيه الي إنت شايفه عندي لازم يتغير عشان الدور ده ؟ قال حاجات كتيرة لكن أهم ما قاله هي اللغة وانا في البداية شفتها موضوع سهل لأن الشخصية تقتضي أن أبدو أتحدث بلغة ركيكة في الإنجليزية رغم كوني أتقنها وهذه كانت الصعوبة كنت حاسة أن جوايا كرباج لأني متعلمة لغة صح إطار تأدية اللغة الركيكة الاقي الكرباج الداخلي اشتغل عشان أصحح المسار فكنت لازم أحسس نفسي أن مافيش كرباج وبدأت أتخلص من الشعور ده تدريجياً ".

أكملت : "هناك أيضا صعوبات تتعلق بطباع شخصية " هنا " التي كانت بعيدة عني كثيراً ماحستهاش ومعشتهاش في حياتي الشخصية خاصة تذبذب شخصية " هنا " صحيح أنا بفكر كتير في حياتي بس باخد القرار بس مش متذبذبة زي "هنا".

وحول أصعب المشاهد قالت: كان عندي كتير صعب بس بقى عندي واحد بقى هو الأفضل بعد تحليل الجمهور والناس لان فيه حد متخصص في لغة الجسد وفسر مشهد الطبيب النفسي بشكل جيد وأنا انبسطت جداً بتفسيره لان مكنش في دماغي أن تحركاتي في المشهد كان ليها معنى أنا بس كنت بتحرك لأني حاسة الدور وطلعت مني حركات الجسد دون قصد وطلع ليها معنى بعد تحليل لغة الجسد ففرحت بده ".

منى زكي: أمي تزوجت في سن الطفولة من شخص كبير وحملت وبعد ذلك تزوجت من والدي



كشفت الفنانة منى زكي، تفاصيل هام بشأن زواج والدتها، وقالت: "والد ماما كان يمر بظروف مالية صعبة و بعد ذلك تزوجت فى عمر الـ 14 عاما من شخص أكبر منها بالسن كثيرا".



وأضافت منى زكي خلال حوارها ب برنامج " كلمة أخيرة " الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة " ON " أن والدتها قضت 4 أشهر مع زوجها الأول وبعد ذلك هربت بعد حملها".



ولفتت إلى أن والدتها جلست مع شقيقتها " خالتها" وبعد ذلك استكملت تعليمها و تقابلت مع والدها وتزوج منها، بعد قصة حب كبيرة.



وأشارت إلى أن والدها كان يحب المرأة ويعطيها حقوقها، معلقة : "محدش من أخواتى كان يقدر يقولى عايز كوب ماء"

منى زكي: اتخضيت من هجوم الستات على شخصية هنا بمسلسل لعبة نيوتن



كشفت الفنانة منى زكي أنها تعرف في الحياة الواقعية نماذج تشبه شخصية " هنا " التي قامت بتأدية دورها في مسلسل لعبة نيوتن قائلة : أنا أعرف ناس كتيرة تشبه هنا وبدأت أخد منهم كلهم لغة الجسد وحركة إيديهم وطريقة عينيهم وبراءتها " لقطت من كل النماذج الي تشبه هنا “ في الواقع عشان اقدر أكون شخصية ” هنا ".



وأضافت منى زكى خلال لقاء خاص برنامج " كلمة أخيرة " الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة " ON " في حلقة خاصة إستضافت فيها الإعلامية لميس الحديدي أبطال مسلسل " لعبة نيوتن " قائلة : " اللي خضني ردود أفعال بعض الستات على شخصية ط هنا " لأننا في الشرق الاوسط أو مصر متربيين ان الست دائماً هي من تلجأ للخضوع رغم أن شخصية " هنا" عندما تركت حازم وأحبت " مؤنس " كان السبب الرئيسي في ذلك أن مؤنس قام بإرجاع إبنها لها فضلاً عن إحترامه لها وبيقدرها فهي لم تحبه لكنها أعجبت به لهذين السببين فقط خاصة أن زوجها الاول كان يقوم بسببها عشان كده اختارته لأنه بيحترمها وبيديها اللي فقدته من قبل زوجها الاولاني أخدت ثقة في نفسها".



ورداً على هجوم بعض نماذج السيدات على شخصية هنا ولماذا أخفت طلاقها عنه قالت : "هجاوب على بعض أنواع الهجوم التي تعرضت لها شخصية " هنا " ليه هي خبت أنها تطلقت عليه ؟ السبب بسيط هي كانت ناوية تقول له هي بس كانت مستنية تأهل نفسها وتحاول تنسى حازم لانها شخصية نظيفة من جواها عشان تبقى هناك علاقة بجد ".



ورداً على إتهامات التي وجهت لشخصية " هنا " كونها تروج لفكرة ضعف الستات قالت : مش حقيقي أبداً بدليل أنها لما استطاعت الوقوف على قدميها وصلبت نفسها وقررت أن تقوم بكل شيء بمفردها صحيح اخدت قرار مش صح بس عادي لانها فترة تخبط الست أول ماتطلق من زوجها أول شخص بتقابله بيحصل نوع من الارتباط الخاطئ وده طبيعي ومعروف لانه محاولة لنسيان الشخص الذي تحبه فترة تخبط في شخصية " هنا " لانها لا تملك الخبرة لاختيار الاختيارات الصحيحة ".



واصلت : " الرسالة في نهاية المسلسل والتي أعتقد أن المشاهد اقتنع بها أنه لايحكم على أحد بمجرد نتصرف أو شكل ماحدش عارف كل واحد بيمر بإيه؟