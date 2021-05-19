وقف العمل بالبصمة الإلكترونية بمديرية تعليم الوادي الجديد

قررت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الأربعاء، وقف العمل بنظام البصمة الإلكترونية الخاصة بحضور وانصراف موظفي المديرية.

قال الدكتور سمير النيلي، وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادي الجديد، في بيان صحفي له، اليوم الأربعاء، إنه تقرر وقف العمل بنظام البصمة الإلكترونية بجميع المنشآت التابعة للمديرية والإدارات التعليمية.

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وأوضح النيلي، أن هذا القرار يأتي وفقًا لتوجيهات اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، بتعليق العمل بالبصمة الإلكترونية مؤقتًا وتناوب أيام العمل بين العاملين بالقطاع التعليمي حرصًا على سلامة الجميع واتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا.

من جانب اخر اعلنت كلية الطب البيطري بجامعه الوادى الجديد، عن استكمال قوافلها البيطرية التي تخدم مراكز وقرى ومدن المحافظة وذلك تحت رعاية الدكتور عبد العزيز طنطاوى رئيس جامعة الوادى الجديد والدكتور حسن عبد اللطيف نائب رئيس الجامعة.

وقال الدكتور وليد سنوسي عميد كلية الطب البيطرى بجامعة الوادى الجديد إن القوافل البيطرية التي بدأتها الجامعة فى منتصف شهر أبريل الماضي ستتواصل اليوم الاربعاء 19 من مايو الجاري بالكشف على الثروة الحيوانية بقرية جورمشين ٧ بمركز باريس ويتبعها قافله أخرى غدا الخميس الموافق ٢٠ مايو في بئر ٨ بمركز باريس وبذلك تكون القوافل البيطرية أتمت عملها بمراكز المحافظة المختلفة بداية بمركز الخارجه وتختتم بمركز باريس.

وأضاف أن القوافل البيطرية تنظمها الجامعة بالتعاون والتنسيق بين المحافظة ومديرية الطب البيطرى بالوادي الجديد وسط إجراءات احترازية ووقائية لفيروس كرونا بالالتزام بارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعى بين أعضاء القافلة ومربى الثروة الحيوانية وأعمال التعقيم والتطهير لاماكن تواجد الأطباء والطلاب للحفاظ على صحة وسلامة المشاركين فى القافلة.

وأشار عميد الكلية إلى أن القوافل البيطرية بالجامعة تهدف الى الكشف على الثروة الحيوانية وإجراء العمليات البسيطة وتوفير الأدوية بالمجان بالإضافة إلى تنفيذ سلسلة من الندوات الارشادية البيطرية لمربي الثروة الحيوانية بقرى ومراكز ومدن الوادى الجديد للحفاط على الثروة الحيوانية خالية من الأمراض الوبائية وذلك فى إطار دور الجامعة فى خدمة المجتمع وتنمية البيئة.