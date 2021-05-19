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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

يوم رياضى لرئيس جامعة المنوفية وأعضاء هيئة التدريس

صدى البلد

قام الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية اليوم بزيارة  استاد الجامعة يرافقه الدكتور عبد الرحمن الباجورى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة لممارسة مختلف الأنشطة الرياضية شارك فيها مجموعة من أعضاء مجلس الجامعة وأعضاء هيئة التدريس من كلية التربية الرياضية.

تأتى هذه الفعالية حرصا من رئيس الجامعة على تنظيم أنشطة رياضية على مدار العام يشارك فيها أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب تأكيدا على أهمية ممارسة الرياضة والمواظبة عليها مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والإحترازية اللازمة، والتزام الجميع بالتباعد فيما بينهم، مشيرا إلى تكرار هذا النشاط الصباحى ثلاث مرات أسبوعيا قبل بدء العمل لتشجيع الجميع على ممارسة الرياضة الصباحية لما لها من فوائد عديدة صحيّة وجسديّة وتعد سلاح هام لمحاربة الأمراض والمشاكل الصحية، والسمنة.

وأكد مبارك أن ممارسة الرياضة الصباحية تمنح الجسم والعقل كمية كبيرة من الطاقة، ممّا يجعل الإنسان أكثر فعالية وإنتاجاً.

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