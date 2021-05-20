أستاذ قانون جنائي: غرامة التستر على مصاب كورونا تصل لـ 50 ألف جنيه

قال مصطفى السعداوي أستاذ القانون الجنائي بجامعة المنيا، إنه في حال توفر لقاح كورونا لـ 100 مليون مصري وأعلنت وزارة الصحة أن التطعيم أصبح وجوبيا في هذه الحالة على المواطن، وذلك وفقا للقانون.

وأضاف مصطفى السعداوي في مداخلة هاتفية ببرنامج " التاسعة " المذاع على قناة “ الأولى الفضائية “: ”القانون أجاز لوزير الصحة تحديد منطقة تفشى فيها الفيروس ووجوب التطعيم ”.

وتابع مصطفى السعداوي:" إذا كان هناك اشتباه اصابة او اصابة بمرض معدي يبادر الفرد بإخطار طبيب الصحة بالحالة والمسؤول عن التبليغ هو الطبيب المتابع للمريض".

وأكمل مصطفى السعداوي:" العقوبة تصل للحبس 3 سنوات وغرامة تصل لـ 10 الاف لكل من يعيق أو يمنع دفن الميت".

ولفت مصطفى السعداوي:" عقوبة التستر على حالة مصابة بـ كورونا تبدأ الغرامة فيها من 5000 جنيه وحتى لـ 50 ألف جنيه ".