مصرع شابين في حادث تصادم سيارة بدراجة بخارية بالدقهلية

لقى شابان مصرعهما متأثران بإصابتهما في حادث تصادم أمس الأربعاء، بين سيارة أجرة بيجو ودراجة بخارية على طريق بلقاس الستامونى بمحافظة الدقهلية .



وتعود الواقعة عندما ورد إخطارا لمديرية أمن الدقهلية، يفيد بورود بلاغ لمركز شرطة بلقاس بوقوع حادث تصادم بين دراجة بخارية وسيارة أجرة بيجو على طريق بلقاس الستامونى بالقرب من الكارته ووجود مصابين.



وبانتقال ضباط المباحث وسيارات الاسعاف الى مكان البلاغ والفحص تبين ان الحادث وقع بين سيارة أجرة بيجو تحمل رقم د ر ط ٨١٥٦ قيادة محمد ن ف ١٢ عاما ومقيم بقرية أبو دشيشة دائرة المركز ودراجة نارية بدون لوحات معدنية قيادة محمد عيد محمود ٣١ عاما نقاش، يرافقه إبراهيم مخلص البلتاجى ١٩ عاما عامل ومقيمان بقرية جالية بكسور بالساق والذراع ونزيف بالمخ وكدمات بالجسم وتم نقلهم لمستشفى المنصورة الدولى الا انهم لفظا أنفاسهما بالمستشفى متأثرين بإصابتهما.



وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وتم التحفظ على سائق السيارة الأجرة واخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .

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