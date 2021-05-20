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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسوان يعلن عن حركة محليات لــ 6 من رؤساء المراكز والمدن

محافظ أسوان اللواء
محافظ أسوان اللواء أشرف عطية

أعلن اللواء أشرف عطية محافظ أسوان عن حركة تنقلات لرؤساء المراكز والمدن،  مؤكداً علي أن ذلك يأتي في آطار السعي الجاد لتحسين معيشة المواطنين وضخ الكوادر البشرية القادرة على التعامل بفاعلية مع القضايا الجماهيرية من خلال التواجد الميداني

وقد تضمنت الحركة نقل إبراهيم سليمان من رئيساً للوحدة المحلية لمركز ومدينة دراو للعمل رئيساً للوحدة المحلية لمركز ومدينة أدفو ، بجانب نقل سيد مدني من رئيس الوحدة المحلية لمدينة السباعية للعمل رئيساً لمركز ومدينة كوم أمبو. 

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كما تضمنت الحركة أيضاً نقل العميد محمد البنا رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أدفو للعمل رئيساً لمركز ومدينة دراو ، بالإضافة إلى نقل يحيى مصطفى محمد رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم أمبو للعمل رئيساً للوحدة المحلية لمدينة السباعية. 

مع نقل العميد عبد الرحمن عامر للعمل رئيساً لمدينة أبوسمبل السياحية بدلاً من رئيس مدينة كلابشة ، في حين تم نقل على ياسين من رئيس مدينة أبوسمبل السياحية إلى رئيس لمدينة كلابشة.

هذ وكان قد أوضح المهندس ناجح مصطفى مدير وحدة حياة كريمة، بأن قرية إقليت يتبعها ٣ قرى فرعية هي منيحة والرغامة البلد وفطيرة ، بجانب 22 عزبة ونجع بإجمالى عدد سكان يصل لنحو 50 ألف و 900 نسمة موزعين على حوالى 10 ألاف أسرة .

ولفت إلى أن أعضاء لجنة وحدة حياة كريمة قامت بمتابعة الأعمال الجارية بمشروع الصرف الصحى تنفيذ الهيئة القومية حيث جارى العمل في شبكات الإنحدار بهذه القرى ، كما أنه تنفيذاً لتوجيهات محافظ أسوان تم توفير قطع الأراضى المطلوبة لمحطات الرفع ، فضلاً عن محطة المعالجة بمنطقة أبو وير .

وأضاف ناجح مصطفى، أنه تم متابعة تنفيذ مشروع إحلال وتجديد ورفع كفاءة مدرسة الرغامة البلد الصناعية ، وعقب ذلك توجه أعضاء وحدة حياة كريمة لمقر الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم أمبو حيث تم عقد إجتماع مع مسئولي الوحدة المحلية والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى وممثلين عن الأهالى حيث تم عرض عدد من قطع الأراضى لإختيار الأنسب منها لإقامة محطة الرفع والمعالجة بقرية العتمور .

وقرر اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، في جولة ميدانية شملت العديد من الأسواق والمناطق السكنية وشوارع وطرق السماد وشرق البندر والحدادين والنفق والحصايا والمشرحة العمومية وكسر الحجر والجبانة القديمة، إلغاء التعاقد مع إحدى الشركات المتخصصة في أعمال النظافة بحى جنوب، وذلك بعد رصد المحافظ وجود تراكمات من القمامة والمخلفات بشارع جبانة أسوان القديمة ، والمدينة الصناعية القديمة في ظل تصاعد الأدخنة بعد قيام الأهالى بحرق المخلفات نتيجة تقاعس الشركة عن رفعها أولاً بأول.

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IMG-20210519-WA0037
أسوان اخبار محافظة اسوان محافظة أسوان اللواء أشرف عطية حركة محليات

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