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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بدون أدوية.. علاج الضرس الملتهب في البيت

صدى البلد

تحدث آلام الأسنان لعدد من الأسباب، بما في ذلك التجاويف أو اللثة الملتهبة أو تسوس الأسنان أو صرير الأسنان أو تنظيف الأسنان بالخيط بشدة، و بغض النظر عن السبب  فإن آلام الضرس غير مريح  ويحتاج إلى علاج سريع.


يمكن أن تساعد بعض العلاجات الطبيعية في المنزل على علاج الضرس الملتهب في البيت  وتساعد على منع تفاقم التهابات الأسنان.


هناك بعض العلاجات الطبيعية التي يمكنك استخدامها للمساعدة في السيطرة على الألم الضرس  والمساعدة في منع العدوى من التفاقم أو الانتشار أثناء انتظار زوال العدوى،  لن تعمل كل هذه العلاجات مع كل شخص ، ولكن تجلب لك بعض الراحة وفقا لموقع guardiandirect..

 

 

- المياه المالحة
من أسهل الأشياء التي يمكنك القيام بها للمساعدة في علاج الضرس الملتهب ومحاولة وقف انتشار العدوى هي شطف فمك بمحلول ماء مالح دافئ، سيقتل المضمضة بالماء المالح بعض البكتيريا في فمك، يمكنك استخدام ملح الطعام العادي وماء الصنبور الدافئ لعمل شطف أساسي بالمياه المالحة، فقط أضف حوالي نصف ملعقة صغيرة من الملح إلى كوب صغير من الماء الدافئ وقلبه، اشطف فمك لمدة دقيقتين وقم بمضمض المحلول جيدًا حول فمك ثم ابصقه.

 

- صودا الخبز
يساعد شطف فمك بمحلول من صودا الخبز والماء الدافئ على تقليل كمية البلاك في فمك ويساعد على تخفيف الألم، إذا كان لديك خراج على جانب سنك أو في لثتك ، يمكنك صنع عجينة من صودا الخبز والماء وتطبيقها مباشرة على أسنانك أو لثتك بدلاً من الشطف،  إذا كانت العدوى في أسنانك في جزء آخر من السن فاستخدم الشطف.

 

- الزيوت العطرية
هناك العديد من الزيوت العطرية المختلفة التي ثبت نجاحها في علاج أي عدد من مشاكل الأسنان بما في ذلك العدوى مثل:
النفط توابل
زيت الزعتر
زيت القرنفل
زيت شجرة الشاي
زيت اللافندر

 

- شاي الاعشاب
شاي الأعشاب هو علاج منزلي آخر تم اختباره عبر الزمن للعديد من الأمراض المختلفة، يمكنك صنع شاي الأعشاب الخاص بك عن طريق شراء أوراق وسيقان أعشاب مختلفة ونقعها ببساطة في الماء الساخن لتحضير الشاي. ومع ذلك ، تعد الحلبة شاي شهير للمساعدة في تخفيف أعراض التهابات الأسنان، تم توثيق أن للحلبة خصائص طبية على الرغم من عدم إجراء أبحاث كافية لإثبات أن هذه الخصائص مفيدة لعلاج عدوى الأسنان في المنزل.

 

 

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