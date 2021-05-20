"بداية" مشروع تخرج بجامعة حلوان لمساعدة طلاب الجدد

اطلق طلاب قسم العلاقات العامة والإعلام بالفرقة الرابعة ضمن مشروعات تخرج طلاب كلية الآداب جامعة حلوان تحت رعاية الأستاذ الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة تطبيق "بداية" وهو تطبيق لجامعة حلوان، يعمل التطبيق ويساعد ويساهم في حل المشكلات التى تواجه الطلاب خلال المرحلة التعليمية الجامعية بجامعة حلوان لتحسين الصورة الذهنية للجامعة.

ويسهل علي الطلاب الجدد بالجامعة معرفة أماكن كلياتهم ومدرجاتهم حيث يتضمن التطبيق خريطة تتضمن الأماكن الهامة بالجامعة بالإضافة إلى معلومات عن كل كلية داخل وخارج الحرم الجامعى، وشروط الالتحاق بكل كلية وكذا معلومات عن المدينة الجامعية وكل ما يتعلق بكيفية التقديم بالجامعة وصور وفيديوهات عن مجمع الفنون والثقافة.

أشار الأستاذ الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة إلى أن المشروعات الطلابية تتيح للطلاب إطلاق أفكارهم الإبداعية والبحث للإطلاع على كل ماهو جديد في مجالاتهم بالإضافة إلى تنمية فكرة العمل الجماعي ودعم روح الفريق لتقديم أفكاراً جديدة ومبتكرة من شأنها إحداث تغيير، وتحقيق النفع للمجتمع المحيط وتحقيق الإفادة لاقرانهم بالإضافة إلى إعداد الطالب قبل الدخول لسوق العمل.

ويحتوي التطبيق الذي أطلقه طلاب إعلام حلوان تحت إشراف الأستاذة الدكتورة سحر فاروق رئيس قسم الاعلام، الدكتورة داليا عبد المنعم، الدكتورة سمر عبد الكريم الأساتذة بالقسم علي كافة الروابط التي يحتاجها الطلاب للتعرف علي نتيجة الامتحانات ورابط الصفحة الرسمية للجامعة، ورابط الكشف الطبي، ورابط طلب الالتحاق بأي كلية، كذلك الرابط الخاص بكود دفع المصروفات، معلومات عن مكتب الوافدين والمغتربين والشروط والاوراق المطلوبة.

ويتميز التطبيق بأنه تطبيق مجاني يسهل تحميله على أجهزة الاندرويد دون أي تكاليف، وسهولة استخدام التطبيق بمجرد اتباع إرشادات التطبيق، توفير الوقت والجهد في الوصول إلى المعلومات والخدمات عن جامعة حلوان، متابعة اخبار الجامعة من خلال الصور والفيديوهات والمنشورات التي يتم نشرها علي صفحة الجامعة، هذا بالإضافة إلى أن التطبيق لا يأخذ مساحة كبيرة في التخزين علي الهاتف.

ويقوم الطلاب بتقديم رؤية مستقبلية لتطوير التطبيق تهدف إلي الوصول بتطبيق بداية في المستقبل لكي يكون متكامل حيث سيعمل الطلاب علي زيادة بعض الخدمات الإضافية التي ستعمل علي زيادة الفائدة عند استخدام التطبيق

ومن هذه الخدمات :



1 .عمل نسخة خاصة بالتطبيق تكون علي متجر store app بحيث يمكن لمستخدمي أجهزة الأيفون في المستقبل من تحميل التطبيق و استخدامه.



2 .العمل علي اعداد خريطة d3 كاملة ومزودة بكافة التفاصيل عن جامعة حلوان، بهدف تقديم الخدمة بأعلى قدر من الجودة و الكفاءة للطالب و الزوار والعاملين داخل الجامعة.