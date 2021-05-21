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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار العالم

بايدن: طلبت من نتنياهو وقف الأعمال العدائية في غزة.. ونشكر السيسي على جهوده في وقف إطلاق النار

بايدن: طلبت من نتنياهو وقف الأعمال العدائية في غزة.. ونشكر السيسي على جهوده في وقف إطلاق النار

صدى البلد

قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اليوم الجمعة، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أبلغه ببدء وقف إطلاق النار في قطاع غزة خلال أقل من ساعتين.

وأضاف بايدن خلال كلمة له بالبيت الأبيض: "حييت نتنياهو على قرار وقف إطلاق النار، وقد أبلغني تقديره لمنظومة القبة الحديدية ومشاركتنا في تصميمها".

وتابع الرئيس الأمريكي: " تحدثت إلى نتنياهو والسلطة الفلسطينية 6 مرات خلال الأيام العشرة الماضية،  أكدت لإسرائيل ضرورة وقف كل الأعمال العدائية".

واستطرد  قائلاً: "القتال في غزة تسبب في أزمة إنسانية كبيرة وخسارة في الأرواح، وملتزمون بالعمل مع الأمم المتحدة من أجل توفير المساعدات الإنسانية لإعادة بناء غزة".

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وأشار الرئيس الأمريكي إلى أن من حق الإسرائيليين والفلسطينيين العيش بنفس الحقوق المتساوية، لافتًا إلى أن اتفاق وقف إطلاق النار يمثل فرصة حقيقية للسلام.

أما عن دور مصر في التوصل لاتفاق إطلاق النار بين الفلسطينيين وإسرائيل، قال الرئيس الأمريكي إنه تحدث مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، مضيفًا: "المصريون أبلغونا بقبول حماس والجماعات الأخرى التهدئة".

وأعرب بايدن خلال المؤتمر عن شكره العميق للرئيس السيسي لدوره في جهود التهدئة بقطاع غزة، مؤكدًا أن مصر لعبت دورًا محوريًا لتحقيق هذا الهدف.

وكان التلفزيون المصري، أعلن مساء أمس الخميس، نجاح الجهود المصرية لوقف إطلاق النار في غزة .

وقال التلفزيون المصري: "الرئيس عبدالفتاح السيسي وجّه بإرسال وفدين أمنيين إلى إسرائيل والأراضي الفلسطينية للعمل من أجل تثبيت وقف إطلاق النار".

في المقابل، أعلنت حركة حماس مساء الخميس، التزامها باتفاق لوقف إطلاق النار مع إسرائيل، مشيرةً إلى أنه يبدأ في الساعة 2 فجر اليوم الجمعة.

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