عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

متحدث الرئاسة: تعويل كبير على الدور المصري في احتواء التصعيد بالأراضي الفلسطينية

السفير بسام راضى
السفير بسام راضى

أكد المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي أن هناك تعويلا كبيرا على الدور المصري في احتواء التصعيد الخطير في الأراضي الفلسطينية خلال الفترة القصيرة المقبلة.
وقال متحدث رئاسة الجمهورية - في تصريحات خاصة لقناة (إكسترا نيوز) مساء اليوم الخميس- إن الرئيس الأمريكي جو بايدن أثنى خلال اتصال هاتفي مع الرئيس عبد الفتاح السيسي على الدور المصري، وأكد دعم الولايات المتحدة الكامل لهذا الدور لإنهاء العنف وعودة الهدوء مرة أخرى في الأراضي الفلسطينية. 
وأشار إلى أن هناك رغبة مشتركة لتعزيز العلاقات الثنائية خلال الفترة القادمة، والتي تعتبر علاقات استراتيجية وممتدة في المجالات كافة، لافتا في الوقت ذاته إلى وجود اتفاق بين الزعيمين على تعزيز العمل بين الاجهزة المختصة سواء الأمنية أو غيرها خلال الفترة القادمة، وهي المسيرة المشتركة للأجهزة والتي كانت مثمرة جدا خلال الفترة الماضية والجارية حاليا بشكل مكثف لاحتواء الموقف. 
وقال المتحدث إن هناك اتصالا جرى بين الرئيس السيسي وسكرتير عام الأمم المتحدة انطونيو جوتيريش، حيث أكد جوتيرش حرصه على التواصل مع الرئيس السيسي في ظل الدور المحوري والتاريخي لمصر تجاه القضية الفلسطينية وعلاقاتها الفعالة مع جميع الأطراف وتحركاتها الهادفة في صون الأمن والاستقرار في المنطقة.
وأضاف أن الأمين العام للأمم المتحدة شدد على أن الرئيس السيسي له القدرة على احتواء الموقف؛ بما لديه من أدوات كثيرة ومن حكمة واتزان واضح خلال السنوات الماضية. 
ونوه بأنه جرى الاتفاق على التنسيق الحثيث على المستوى الدبلوماسي بين مصر وسكرتير عام الأمم المتحدة لحل الموقف ووقف العنف. 
وقال متحدث رئاسة الجمهورية إن الدور المصري في القضية الفلسطينية كبير ومحوري، مضيفا أن الرئيس السيسي أكد، خلال الاتصالات التي تلقاه من بايدن وجوتيريش، بشكل واضح انه آن الآوان لحل القضية الفلسطينية تماما بشكل جذري. 
ولفت إلى أنه كان هناك توافق بين الرئيس السيسي وسكرتير عام الأمم المتحدة بضرورة حل القضية الفلسطينية بشكل جذري وبشكل يتعامل مع أسبابها الرئيسية بشكل يمنح الأخوة في فلسطين حقوقهم المشروعة أولها إقامة دولة يتمتعون بها بجميع حقوقهم، وذلك يتمثل في حل الدوليتين على حدود الرابع من يوليو عام 1967 وعاصمة القدس، بالإضافة إلى وجود توافق خلال الاتصالين على عدم التغير الديموغرافي لهوية القدس. 
وأشار إلى أن الاتجاه العام في المجتمع الدولي المتمثل في الأمم المتحدة ودولة محورية مثل مصر ودولة كبرى مثل الولايات المتحدة الأمريكية بوجود قناعة متزايدة أنه يجل إحياء عملية السلام من جديد، ويجب أن يتم حل هذا الموضوع. 

المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي الأراضى الفلسطينية رئاسة الجمهورية الرئيس الأمريكي جو بايدن

ترشيحاتنا

رغم الهدنة.. صافرات الإنذار تدوي في مستوطنات قطاع غزة

هيرميس القابضة: صندوق مصر السيادي سيضخ 1.2 مليار جنيه في بنك الاستثمار العربي

سيف الدين الجزيري يدرك التعادل للزمالك في مرمى طلائع الجيش

يسرا: شعرت بأعراض كورونا أثناء جلوسي مع أبلة فاهيتا.. فيديو

بتوجيه من السيسي .. تحرك عاجل لمتابعة تثبيت اتفاق القاهرة الخاص بوقف إطلاق النار في غزة

متحدث الرئاسة: تعويل كبير على الدور المصري في احتواء التصعيد بالأراضي الفلسطينية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أول رد فعل من دنيا وإيمي سمير غانم بعد وفاة والدهما "خاص"

وفاة الفنان الكبير سمير غانم

حالته الصحية تدهورت بشكل كبير .. أول تعليق من الصحة على وفاة سمير غانم

هل تعلم دلال عبد العزيز خبر وفاة سمير غانم.. تفاصيل

أوقفوا التصوير مش لازم دلال عبد العزيز تعرف|السبكي من أمام مستشفى سمير غانم

برعاية مصرية.. التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة

نأمل أن تتحسن|مصدر طبي يكشف تطورات في حالة دلال عبد العزيز

قرار سعودي عاجل بشأن العام الدراسي الجديد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد .. لهذا السبب كريستيانو رونالدو ينقل سياراته ليلاً

بسعر خيالي مكلارين تطرح ساعة يد فاخرة .. صور

أسعار و مواصفات سيارات MG في مصر 2021 .. صور

سيارات جديدة تنضم لمزاد حوادث وثاق للتأمين التكافلي .. صور

فيديو

فيديوجراف.. حصيلة 10 أيام من الحرب الإسرائيلية على غزة

فيديوجراف.. مفاجأة بشأن جرعات لقاح كورونا

فيديوجراف.. فرجاني ساسي يشترط 127 ألف جنيه يوميا للبقاء في الزمالك

هدد بحرق المنطقة.. كيف تصدت الشرطة لـ بلطجي الجمالية "فيديوجراف"

المزيد

ساحة رأي

د.فتحي حسين يكتب: مبادرة السيسي لاعادة إعمار غزة

جمال قرين يكتب : فلسطين باقية

د. علي ناصر اليافعي يكتب: عندما تروض الميكروبات الجامحة!

عثمان المقدم يكتب: أنصار التطبيع

دينا يحيي تكتب: دراما رمضان ورمانة الميزان

عبد المعطى أحمد يكتب: العيد الذى لم نحتفل به!

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد فرغلى رضوان

موسم دراما كاد أن يكون متميزا!

شريف سمير

من «نظرة عين».. فوق جواد «الشريف»!

إلهام أبو الفتح

فلسطين تهز ضمير العالم

مروة لطفي

قلبي كلعبة «بازل»!

عاطف عبد الستار

التجارة بقضية فلسطين.. الواقع والمستقبل

إيمان الدربي

الاغتصاب الزوجي

محمد نوار

وَلا تَمْشِ فِي الأَرْضِ مَرَحاً

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: التنافس الروسى الأمريكى على السودان

اﻟﻤﺰﻳﺪ