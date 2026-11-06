عثر الأهالي على جثة متحللة داخل أحد المباني المهجورة بمدينة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد، في ظروف غامضة، وجرى إخطار الأجهزة الأمنية بالواقعة.

العثور على جثة متحللة داخل مبنى مهجور بمدينة الخارجة في الوادي الجديد

تلقى اللواء وليد منصور، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد العثور على الجثة داخل مبنى مهجور، وانتقلت الجهات المعنية إلى موقع البلاغ لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

جرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الخارجة التخصصي، فيما تكثف الجهات المختصة جهودها لكشف ملابسات الواقعة، والعمل على تحديد هوية المتوفى، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة