لاستيداء حق الدولة.. استمرار لجان تحصيل المتأخرات بمركز الخارجة بالوادي الجديد

تواصل اللجنة المختصة أعمالها الميدانية لتحصيل المتأخرات والمستحقات المالية لصالح الدولة بقطاع المحلات والأنشطة التجارية بمدينة الخارجة في الوادي الجديد.

​ونفذت اللجنة جولاتها الميدانية لليوم وسط إجراءات منظمة تهدف إلى حصر وتحصيل المستحقات المتأخرة، وتيسير سبل السداد للمواطنين والجادين من أصحاب الأنشطة التجارية؛ وذلك باستخدام وسائل التحصيل الإلكتروني المعتمدة، لضمان سرعة إنجاز الأعمال ودقة توثيق المعاملات المالية.

من جهته، أكد رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة على استمرار وتكثيف هذه الحملات واللجان بشكل دوري، تنفيذًا لتوجيهات القيادة التنفيذية بالمحافظة، وحرصًا على تحصيل مستحقات الدولة ورد الحقوق لأصحابها، مشددًا على تقديم كافة التيسيرات اللازمة للمواطنين الملتزمين بالدفع، بما يدعم جهود التنمية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بالمركز.