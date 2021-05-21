احتفالات تعم قطاع غزة بعد دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في فلسطين

القضية الفلسطينية

عرضت قناة العربية مقطع فيديو يوضح أن احتفالات تعم قطاع غزة بعد دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ فلسطين.



وظهر فى الفيديو سير المواطنين فى الشوارع، وهم فى حالة فرح شديد.



وقد أعرب رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، عن شكره لمصر على جهودها التي بذلت طيلة الأيام الماضية لوقف العدوان الإسرائيلي في قطاع غزة.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا" عن اشتية قوله إنه يعبر عن عن شكره لجميع الدول التي استجابت للدعوة التي وجهها الرئيس محمود عباس خلال الأيام الأولى للعدوان لعقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي لوقف العدوان على الشعب الفلسطيني وعقد اجتماع للجمعية العامة للأمم المتحدة بعد فشل مجلس الأمن في استصدار قرار بوقف العدوان.

وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة سترفع تلك الجرائم التي ارتكبت بحق الأطفال والنساء إلى المحكمة الجنائية الدولية التي سبق وفتحت تحقيقا في الجرائم الإسرائيلية التي ارتكبت خلال حروب ثلاث شنتها إسرائيل على قطاع غزة.

وكان التلفزيون المصري،أعلن مساء أمس الخميس، نجاح الجهود المصرية لوقف إطلاق النار في غزة، مشيرًا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بإرسال وفدين أمنيين إلى إسرائيل والأراضي الفلسطينية للعمل من أجل تثبيت وقف إطلاق النار".

في المقابل، أعلنت الحكومة الإسرائيلية، مساء الخميس، عن التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار مع قطاع غزة، فيما أكدت حركة حماس مساء الخميس، التزامها بالاتفاق مشيرةً إلى أنه يبدأ في الساعة 2 فجر اليوم الجمعة.

وفجر اليوم، قال الرئيس عبد الفتاح السيسي في بيان نشر عبر حسابه الرسمي بموقع "فيسبوك: "تلقيت بسعادة بالغة المكالمة الهاتفية من الرئيس الأمريكي چو بايدن، والتي تبادلنا خلالها الرؤى حول التوصل لصيغة تهدئة للصراع الجاري بين إسرائيل وقطاع غزة. وقد كانت الرؤى بيننا متوافقة حول ضرورة إدارة الصراع بين كافة الأطراف بالطرق الدبلوماسية، وهو الأمر الذي يؤكد عمق ومتانة العلاقات الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة".

وأضاف الرئيس السيسي: "إنني إذ أتطلع لتعزيز العلاقات بين بلدينا وتحقيق المزيد من المصالح والمساحات المُشتركة، فإنني أتوجه بالتحية والتقدير للرئيس الأمريكي لدوره في إنجاح المبادرة المصرية لوقف إطلاق النار وتحقيق التهدئة، متمنيًا استمرار التعاون فيما بيننا لتحقيق المزيد من النجاحات المُشتركة والتي من شأنها إرساء السلام العادل والشامل في المنطقة".