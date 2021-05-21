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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ملفات

آخر تطورات الساحة الفلسطينية في الساعات الأخيرة

هنا فلسطين .. إسرائيل تعلن التوصل لوقف إطلاق النار.. وبايدن يشكر مصر والسيسي على جهود التهدئة في غزة

صدى البلد

شهدت الساحة الفلسطينية خلال الساعات القليلة الماضية تطورات حاسمة في ملف التصعيد بين المقاومة في قطاع غزة وإسرائيل، ويرصد موقع "صدى البلد" في التقرير الآتي هذه التطورات:

الخارجية الأمريكية: بلينكن يزور الشرق الأوسط بعد وقف إطلاق النار بغزة

كشفت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الجمعة، أن الوزير أنتوني بلينكن، سيزور الشرق الأوسط خلال الأيام المقبلة، وذلك بعد الإعلان عن اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

الحكومة الإسرائيلية: المصادقة على المقترح المصري بوقف إطلاق النار في فلسطين
أعلنت الحكومة الإسرائيلية، اليوم الخميس، المصادقة على المقترح المصري بوقف إطلاق النار في فلسطين.

المقاومة الفلسطينية تعلن الموافقة على الهدنة المصرية لوقف إطلاق النار
أكد المتحدث باسم كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس الفلسطينية، الخميس "لقد تمكنا من إذلال العدو وجيشه الهش، وخضنا المعركة بكل شرف وإرادة واقتدار نيابة عن أمة بأكملها".

السيسي يشكر بايدن على دوره في إنجاح المبادرة المصرية لوقف إطلاق النار

بايدن: طلبت من نتنياهو وقف الأعمال العدائية في غزة.. ونشكر السيسي على جهوده في وقف إطلاق النار

بايدن: تحدثت مع الرئيس السيسي حول وقف إطلاق النار.. ونشكر مصر على دورها المحوري

البيت الأبيض يكشف تفاصيل اتصال بايدن بالرئيس السيسي

الأوضاع في فلسطين والعلاقات الثنائية.. الرئاسة تكشف عن تفاصيل مكالمة السيسي وبايدن
قال بسام راضي، متحدث الرئاسة، إن الرئيس السيسي تلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس الأمريكي جو بايدن، موضحا أن الاتصال تناول احتواء الموقف والتصعيد داخل الأراضي الفلسطينية.

لمتابعة وقف إطلاق النار.. مصر ترسل وفدين أمنيين إلى غزة وتل أبيب
أعلن التلفزيون المصري أن جهود مصر تكللت بالنجاح لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، مشيرًا إلى أن مصر سترسل وفدين أمنيين لتل أبيب والمناطق الفلسطينيين لمتابعة إجراءات تنفيذ وقف إطلاق النار.


إشادات عربية وإقليمية ودولية بجهود مصر لاستعادة الهدوء بقطاع غزة
انطلقت الإشادات الدولية والعربية والإقليمية، بالدور الذي لعبته مصر من أجل وقف إطلاق النار في فلسطين، بين المقاومة والاحتلال الإسرائيلي.

بايدن: تحدثت مع الرئيس السيسي حول وقف إطلاق النار.. ونشكر مصر على دورها المحوري
قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الجمعة، إنه تحدث مع الرئيس عبد الفتاح السيسي حول الأوضاع في فلسطين.

وسائل إعلام: بايدن قد يعين توماس نايدس سفيرا لدى إسرائيل

الخارجية الفلسطينية: إسرائيل لن تتمتع بالحصانة للأبد وعليها تحمل مسئولية جرائمها

وزير خارجية فلسطين: إسرائيل تسعى لطمس الهوية العربية للقدس

البيت الأبيض: 80 اتصالا لوقف إطلاق النار بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية

بايدن: طلبت من نتنياهو وقف الأعمال العدائية في غزة.. ونشكر السيسي على جهوده في وقف إطلاق النار
قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اليوم الجمعة، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أبلغه ببدء وقف إطلاق النار في قطاع غزة خلال أقل من ساعتين.

السيسي يشكر بايدن على دوره في إنجاح المبادرة المصرية لوقف إطلاق النار
قال الرئيس السيسي تلقيت بسعادة بالغة المكالمة الهاتفية من الرئيس الأمريكي چو بايدن، والتي تبادلنا خلالها الرؤى حول التوصل لصيغة تهدئة للصراع الجاري بين إسرائيل وقطاع غزه.. وقد كانت الرؤى بيننا متوافقة حول ضرورة إدارة الصراع بين كافة الأطراف بالطرق الدبلوماسية وهو الأمر الذي يؤكد عمق ومتانة العلاقات الاستراتيچية بين مصر والولايات المتحدة .

الأمم المتحدة ترحب باتفاق وقف إطلاق النار في غزة

وقف إطلاق النار في غزة يدخل حيز التنفيذ

احتفالات وقف إطلاق النار بغزة .. الفلسطينيون يرفعون أعلام مصر ويهتفون للسيسي.. فيديو

شاهد.. احتفالات في شوارع غزة والضفة الغربية مع دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ

شاهد.. احتفالات في شوارع غزة والضفة الغربية مع دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ
اندلعت، فجر الجمعة، احتفالات عديدة في شوارع قطاع غزة والضفة الغربية وذلك تزامنًا مع دخول وقف إطلاق النار بين الحكومة الإسرائيلية والمقاومة الإسلامية حيز التنفيذ.


احتفالات وقف إطلاق النار بغزة .. الفلسطينيون يرفعون أعلام مصر ويهتفون للسيسي.. فيديو
أظهرت عدسات قناة "الغد" لقطات مصورة توثق لحظة رفع الفلسطينيون في قطاع غزة لأعلام مصر، وهتافهم للرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك بعد دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ.

 

الصين تثمن جهود مصر لوقف إطلاق النار بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني
ثمنت الصين الجهود التي تبذلها مصر من أجل وقف إطلاق النار بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني، معربة في الوقت نفسه عن استعدادها لتعزيز التبادلات والتنسيق مع الأطراف المختلفة لبذل جهود متضافرة من أجل السلام وتقديم مساعدات إنسانية وغيرها للجانب الفلسطيني.

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