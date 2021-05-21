قوات الاحتلال تقتحم المسجد الأقصى.. وتطلق النار والقنابل على المصليين

اقتحمت قولت الاحتلال الصهيوني باحات المسجد الأقصى أثناء صلاة الالاف من الفلسطينين الجمعة اليوم.

وأطلقت قوات الاحتلال بإطلاق النيران والقنابل على المصليين وهم يكبرون بعد صلاة الجمعة تكبيرات العيد بعد وقرار وقف إطلاق النار على غزة

اقتحام مئات من العناصر الإرهابية من الشرطة الإسرائيلية

وشهدت جميع ابواب المسجد اقتحام مئات من العناصر الإرهابية من الشرطه الإسرائيلية على المصليين وطردهم من المسجد بإطلاق اعيره نارية وقنابل مما أدى الي إصابة عدد المواطنين الفلسطينين.



وتوافد آلاف المصلين صباح اليوم إلى ساحات المسجد الأقصى لأداء صلاة الجمعة، ويأتي ذلك بعد وقف إطلاق النار الذي بدأ فجر اليوم.



ونقل التليفزيون الفلسطينى، شعائر صلاة الجمعة من المسجد الأقصى، عبر الهواتف الذكية، رغم تعطيل أداء مهام العمل للتليفزيون الفلسطيني منذ أكثر من عام ونصف، وكانت القاهرة قد أعلنت مساء الخميس نجاح جهودها الدبلوماسية في وقف إطلاق النار بين الفلسطينيين وإسرائيل بعد 11 يومًا من الاعتداءات الإسرائيلية على الفلسطينيين.