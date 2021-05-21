عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مواجهات وإصابات..

شاهد لحظة اقتحام الشرطة الإسرائيلية لـ المسجد الأقصى

اقتحام الشرطة الإسرائيلية
اقتحام الشرطة الإسرائيلية للمسجد الأقصى

اقتحمت الشرطة الإسرائيلية المسجد الأقصى، وأطلقت قنابل الصوت والمسيلة للدموع على المصلين، في خطوة قد تعيد التوتر بعد ساعات من إقرار التهدئة في غزة وسقط عدد من المصابين.

وبحسب وسائل إعلام فقد لاحقت الشرطة الإسرائيلية المصلين في ساحات المسجد وقبة الصخرة بعد اقتحام المسجد من خلال باب المغاربة.

وكان آلاف المصلين تجمعوا في ساحات المسجد للتعبير عن احتفالهم بدخول وقف إطلاق حيز التنفيذ في قطاع غزة.

وردد المصلون هتافات "الله أكبر" و"بالروح بالدم نفديك يا أقصى". ولوح المصلون بالأعلام الفلسطينية.
وقبل تحول الوقفة إلى مسيرة هاجمت الشرطة الإسرائيلية المصلين.

بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة من ساحات المسجد الأقصى وفرحة الفلسطينيين

الآلاف يصلون الجمعة في المسجد الأقصى ويوزعون الحلوى احتفالا بالنصر

وكان عشرات الاف الفلسطينيين أدوا صلاة الجمعة وصلاة الغائب على أرواح الضحايا خلال التصعيد الأخير.

 توصلت جهود إقليمية ودولية بقيادة مصرية إلى إقرار تهدئة بعد 10 أيام من التصعيد والقصف المتبادل بين الإسرائيليين والفلسطينيين في قطاع غزة.

وكانت المواجهة الأعنف في تاريخ الصراع قد بدأت على خلفية اقتحام الشرطة الإسرائيلية لباحات المسجد الأقصى في العلمية التي أطلقت عليها الفصائل الفلسطينية "سيف القدس".

 

الأقصى القدس الاحتلال الشرطة الإسرائيلية تل أبيب

موضوعات متعلقة

التليفزيون الفلسطيني ينقل شعائر صلاة الجمعة من المسجد الأقصى المبارك

بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة من ساحات المسجد الأقصى وفرحة الفلسطينيين

ترشيحاتنا

خطيب المسجد الحرام: القرآن أخرج من رعاة الغنم رعاة الأمم

وزير الأوقاف: عمل الشرطي والجندي فيه ثواب كف الأذى عن الناس

بسبب أولمبياد طوكيو.. مصطفى محمد يضع جالاتا سراي في ورطة

صدقة جارية.. دنيا وإيمي توزعان المصاحف أمام قبر سمير غانم

أسامة الأزهري يؤم المصلين في جنازة سمير غانم بمسجد المشير.. صور

سعر سيارة حمو بيكا الجديدة بعد ظهوره بها أمس .. صور

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قوات الاحتلال تقتحم المسجد الأقصى.. وتطلق النار والقنابل على المصليين

انهيار دنيا وإيمي سمير غانم فى جنازة والدهما.. فيديووصور

وزيرة الصحة تكشف عن موعد التخلي عن ارتداء الكمامة .. فيديو

هتوحشنا يا سمورة.. مشاهد مؤثرة أمام مقبرة الراحل سمير غانم

أول رد فعل من دنيا وإيمي سمير غانم بعد وفاة والدهما "خاص"

عائلة نور الشريف ومحمود ياسين ومحمود عبد العزيز في جنازة سمير غانم ..فيديو

انهيار وبكاء.. جنازة مهيبة للراحل سمير غانم ..فيديووصور

وفاة رجل الأعمال أحمد بهجت في رحلة علاج بأمريكا بعد صراع مع المرض

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعر سيارة حمو بيكا الجديدة بعد ظهوره بها أمس .. صور

انهيار دنيا وإيمي سمير غانم فى جنازة والدهما.. فيديووصور

محمد حماقي وريهام حجاج في جنازة سمير غانم بمسجد المشير.. فيديووصور

فوائد الكركديه للحامل .. هل حقيقة أم وهم

فيديو

مأساة مغربي هاجر إلى سبتة على متن زجاجات بلاستيك.. فيديوجراف

فيديو جراف .. تزوج صومالية وترك الشرطة .. أسرار في حياة سمير غانم

فيديوجراف.. حصيلة 10 أيام من الحرب الإسرائيلية على غزة

فيديوجراف.. مفاجأة بشأن جرعات لقاح كورونا

المزيد

ساحة رأي

يحي عفيفي يكتب : لا بديل عن مصر أبدًا 

أحمد زهران يكتب: غــزة.. انتصار الإدارة والإرادة

أحمد فريد يكتب: حقيقة.. كل خرائط العالم خطأ

د.فتحي حسين يكتب: مبادرة السيسي لاعادة إعمار غزة

جمال قرين يكتب : فلسطين باقية

د. علي ناصر اليافعي يكتب: عندما تروض الميكروبات الجامحة!

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مديحة عاشور

«السيسى» قيادة حكيمة.. ومصر دولة رائدة وداعمة دائما

أحمد فرغلى رضوان

موسم دراما كاد أن يكون متميزا!

شريف سمير

من «نظرة عين».. فوق جواد «الشريف»!

إلهام أبو الفتح

فلسطين تهز ضمير العالم

مروة لطفي

قلبي كلعبة «بازل»!

عاطف عبد الستار

التجارة بقضية فلسطين.. الواقع والمستقبل

إيمان الدربي

الاغتصاب الزوجي

محمد نوار

وَلا تَمْشِ فِي الأَرْضِ مَرَحاً

اﻟﻤﺰﻳﺪ