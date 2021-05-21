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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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إشادة دولية بدور مصر الريادي.. دول عربية وغربية تبارك وقف إطلاق النار بين إسرائيل وغزة بقيادة الرئيس السيسي

إشادة دولية بدور
إشادة دولية بدور مصر الريادي

أشاد العديد من الدول العربية والغربية اليوم الجمعة بدور مصر الريادي بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في وقف إطلاق النار بين إسرائيل وقطاع غزة بعد 11 يوم من العدوان وتصدر تلك الدول:

 

إيطاليا
رحبت ايطاليا، بقرار وقف إطلاق النار بين فلسطين وإسرائيل ، مؤكدة ضرورة تعهد الطرفين بتعزيزه .

وقال وزير الخارجية الإيطالي على حسابه في موقع التدوينات القصيرة (تويتر) إن العودة إلى الحوار والمفاوضات حول السلام هي السبيل الوحيد لكسر حلقة العنف، مؤكدا مواصلة بلاده دعم الجهود المبذولة لتحقيق السلام والأمن الدائمين في المنطقة.

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بريطانيا
رحب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بالتهدئة بين إسرائيل وغزة بقيادة مصر.

وقال جونسون إن "حل الدولتين هو السبيل الوحيد للمضي قدما".

فيما أعرب وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب، علي سعادته باتفاق وقف إطلاق النار الذي توصلت إليه إسرائيل والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة بوساطة مصرية، مطالبا "كل الأطراف العمل على استدامته".

 

فرنسا
أعلنت السلطات في فرنسا ترحيبها باتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وغزة بقيادة مصر.

ورحب وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان بالتهدئة بين إسرائيل وحماس التي دخلت حيز التنفيذ خلال الساعات الماضية.

وقال وزير الخارجية الفرنسي أن "وقف إطلاق النار يبرز ضرورة التوصل لحل سياسي للقضية الفلسطينية وباريس عازمة على لعب دور في هذا الشأن".

 

ألمانيا
رحبت السلطات الألمانية باتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وغزة والذي دخل حيز التنفيذ خلال الساعات القليلة الماضية بقيادة مصر.

وقال وزير خارجية ألمانيا هايكو ماس أن "وقف النار في غزة جيد لكن لا بد من بحث أسباب الصراع وحلها".

 

روسيا
أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أن الهدنة بين إسرائيل وفلسطين خطوة مهمة ولكنها غير كافية ولمنع التصعيد يجب مواصلة العمل الجماعي لتهيئة الظروف لاستئناف المفاوضات الفلسطينية - الإسرائيلية.

وقالت المتحدثة الروسية للصحفيين، وفقا لما أوردته وكالة أنباء (تاس) الروسية، "تعرب موسكو عن ارتياحها العميق لدخول وقف إطلاق النار في منطقة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي حيز التنفيذ في 21 مايو الساعة 2 صباحًا".

 

اليونان
أعلنت الخارجية اليونانية ترحيبها بإعلان وقف إطلاق النار بين إسرائيل والفلسطينيين بقيادة مصر.

وقالت الخارجية اليونانية نأمل أن يؤدي اتفاق وقف إطلاق النار لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.

 

باكستان
رحبت باكستان، بوقف إطلاق النار في قطاع غزة بين فلسطين وإسرائيل آملة في أن تؤدي تلك الخطوة إلى إحلال السلام، مطالبة بضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي.

وقال وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية، اليوم الجمعة، إن وقف إطلاق النار بين حماس وإسرائيل، نتيجة للجهود المشتركة.

 

الاتحاد الأوروبي
رحب الاتحاد الأوروبي بوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس وتعهد بتعزيز الجهود من أجل حل سياسي طويل الأمد لحل الأزمة.

وقال وزير خارجية الاتحاد جوزيب بوريل في بيان إن التكتل "يرحب بوقف إطلاق النار المعلن الذي ينهي العنف في غزة وما حولها"، معبرا عن "إشادته بمصر وقطر والأمم المتحدة والولايات المتحدة وغيرها ممن لعبوا دورا في تسهيل ذلك".

وأضاف "نحن مصدومون ونشعر بالأسف للخسائر في الأرواح خلال الأيام ال11 الماضية، كما يؤكد الاتحاد الأوروبي باستمرار الوضع في قطاع غزة غير قابل للاستمرار منذ فترة طويلة".

 

المفوضية الأوروبية
رحبت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، بوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس.

وكتبت دير لاين عبر موقع تواصل الاجتماعي "تويتر"، "أرحب بوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس الذي دخل حيز التنفيذ اليوم اعتبارا من الساعة الثانية صباحا".

 

بابا الفاتيكان
رحب البابا فرنسيس بابا الفاتيكان ، بسريان وقف إطلاق النار بين فلسطين وإسرائيل في قطاع غزة.

وقال البابا فرنسيس حسبما ذكرت وكالة "اكي" الإيطالية، "أشَكر الله على التوصل إلى وقف إطلاق النار .. راجيا السير على دروب الحوار والسلام".

 

الكويت
رحبت دولة الكويت بالاتفاق على وقف إطلاق النار بين إسرائيل وفلسطين، مشيدة بجهود مصر التي اضطلعت بدور مهم في عملية الاتفاق.

وأكدت وزارة الخارجية الكويتية - في بيان أوردته وكالة الأنباء الكويتية أن الاتفاق الذي تم التوصل إليه يعد خطوة في طريق حقن دماء الفلسطينيين وإنهاء العنف الذي تتحمل مسؤليته سلطات الاحتلال الإسرائيلية.

وشددت الخارجية على أن تحقيق سلام واستقرار دائمين في المنطقة يتطلب تضافر الجهود الدولية لاستئناف عملية السلام في الشرق الأوسط وضمان التزام سلطات الاحتلال الإسرائيلية بها وصولا إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وفقا لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.

 

البحرين
رحبت مملكة البحرين بالتوصل إلى وقف إطلاق النار بين فلسطين وإسرئيل في قطاع غزة، بعد نجاح الجهود المصرية في قيادة المفاوضات بين الطرفين للتوصل إلى هدنة طويلة الأمد حرصاً على وقف نزيف الدماء وإنهاء العمليات العسكرية في قطاع غزة.

وأشادت وزارة الخارجية البحرينية في بيان أوردته وكالة الأنباء البحرينية/بنا/، بالجهود الدولية الفاعلة التي تضافرت لوقف العمليات العسكرية بين الجانبين من أجل حقن الدماء ووقف آلة الحرب المدمرة، تمهيداً للدخول في مفاوضات سياسية لإعادة الأمن والاستقرار، والعمل على توصيل المساعدات الإنسانية والإمدادات الإغاثية لسكان قطاع غزة.

 

الرئاسة الفلسطينية
أشادت الرئاسة الفلسطينية بالجهود التي بذلتها مصر للتوصل إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة، معربة عن ترحيبها بالقرار وتحيتها لصمود تضحيات الشعب الفلسطيني.

كما أشادت الرئاسة الفلسطينية في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية/وفا/ بجهود الإدارة الأمريكية والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة والأردن وقطر لتحقيق ذلك.

أكدت الرئاسة الفلسطينية، أن الأحداث الجارية أثار القضية الفلسطينية، هي مفتاح السلام والأمن، وأن لذلك طريق واحد وواضح، بأن القدس هي مركز الصراع وطريق السلم والحرب.

مصر غزة إسرائيل اتفاق وقف إطلاق النار السيسي

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