عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وزير الأوقاف ومحافظ الجيزة وأبو العينين يفتتحون مسجد أبو شقة بالجيزة

صدى البلد

افتتح وزير الأوقاف، الدكتور محمد مختار جمعة، يرافقه اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، والمستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد ووكيل مجلس الشيوخ، والنائب محمد أبو العينين، والنائب أحمد سعد الدين، وكيلي مجلس النواب، ومسجد أبو شقة بمدينة السادس من أكتوبر بمحافظة الجيزة، ظهر اليوم.

حضر الافتتاح الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء، والمهندس طارق الملا وزير البترول، والمهندس عادل النجار، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، وعدٌ من نواب مجلسي النواب والشيوخ، وأعضاء حزب الوفد.

وألقى وزير الأوقاف خطبة الجمعة التي ثمّن من خلالها دور الدولة والقيادة المصرية في الوساطة من أجل وقف إطلاق النيران على قطاع غزة فكان نجاح جهود الدولة بوقف العدوان.

ودعا وزير الأوقاف جميع الدول الشقيقة للانضمام لتلك المبادرة من أجل إعادة إعمار غزة.

WhatsApp Image 2021-05-21 at 4.48.50 PM (1)
WhatsApp Image 2021-05-21 at 4.48.50 PM (1)
WhatsApp Image 2021-05-21 at 4.48.50 PM
WhatsApp Image 2021-05-21 at 4.48.50 PM
WhatsApp Image 2021-05-21 at 4.48.49 PM (2)
WhatsApp Image 2021-05-21 at 4.48.49 PM (2)
WhatsApp Image 2021-05-21 at 4.48.49 PM (1)
WhatsApp Image 2021-05-21 at 4.48.49 PM (1)
WhatsApp Image 2021-05-21 at 4.48.49 PM
WhatsApp Image 2021-05-21 at 4.48.49 PM
WhatsApp Image 2021-05-21 at 4.48.48 PM (4)
WhatsApp Image 2021-05-21 at 4.48.48 PM (4)
WhatsApp Image 2021-05-21 at 4.48.48 PM (3)
WhatsApp Image 2021-05-21 at 4.48.48 PM (3)
WhatsApp Image 2021-05-21 at 4.48.48 PM (2)
WhatsApp Image 2021-05-21 at 4.48.48 PM (2)
WhatsApp Image 2021-05-21 at 4.48.48 PM (1)
WhatsApp Image 2021-05-21 at 4.48.48 PM (1)
WhatsApp Image 2021-05-21 at 4.48.48 PM
WhatsApp Image 2021-05-21 at 4.48.48 PM

ترشيحاتنا

حقن دماء الفلسطينيين.. إعلامية كويتية: تحية إجلال وتقدير للرئيس السيسي

إصابة علي الحجار وزوجته بـ فيروس كورونا

أسباب حدوث أزمة نقص أشباه الموصلات الضاربة لـ سوق السيارات العالمي

الهند تعلن موعد بدء إنتاج لقاح سبوتنيك V الروسي

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الجمعة 21 مايو 2021

"المركزي لتحليل متبقيات المبيدات"يزود أقسامه بأحدث جهاز لتقدير العناصر الثقلية في الأغذية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أبو العينين ناعيًا رجل الأعمال أحمد بهجت: عاش محبًا للخير مخلصًا لوطنه وعمله

الصحة العالمية تكشف مفاجأة صادمة بشأن وفيات كورونا

أول رد فعل من دنيا وإيمي سمير غانم بعد وفاة والدهما "خاص"

قرار عاجل من الاتحاد السكندري بشأن التعدي على إبراهيم نور الدين

انهيار إيمي ودنيا.. 100 صورة و40 فيديو من جنازة سمير غانم

انهيار دنيا وإيمي سمير غانم فى جنازة والدهما.. فيديووصور

قوات الاحتلال تقتحم المسجد الأقصى.. وتطلق النار والقنابل على المصليين

وزيرة الصحة تكشف عن موعد التخلي عن ارتداء الكمامة .. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أصغر 5 سيارات في السعودية .. صور

أفضل سيارات الدفع الرباعي 4X4 في الإمارات| صور

زيادة الخير خيرين..تعرف على سعر سيارة حمو بيكا الجديدة .. صور

انهيار دنيا وإيمي سمير غانم فى جنازة والدهما.. فيديووصور

فيديو

فيديوجراف.. مأساة مغربي هاجر إلى سبتة على متن زجاجات بلاستيك

فيديو جراف .. تزوج صومالية وترك الشرطة .. أسرار في حياة سمير غانم

فيديوجراف.. حصيلة 10 أيام من الحرب الإسرائيلية على غزة

فيديوجراف.. مفاجأة بشأن جرعات لقاح كورونا

المزيد

ساحة رأي

يحي عفيفي يكتب : لا بديل عن مصر أبدًا 

أحمد زهران يكتب: غــزة.. انتصار الإدارة والإرادة

أحمد فريد يكتب: حقيقة.. كل خرائط العالم خطأ

د.فتحي حسين يكتب: مبادرة السيسي لاعادة إعمار غزة

جمال قرين يكتب : فلسطين باقية

د. علي ناصر اليافعي يكتب: عندما تروض الميكروبات الجامحة!

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مديحة عاشور

«السيسى» قيادة حكيمة.. ومصر دولة رائدة وداعمة دائما

أحمد فرغلى رضوان

موسم دراما كاد أن يكون متميزا!

شريف سمير

من «نظرة عين».. فوق جواد «الشريف»!

إلهام أبو الفتح

فلسطين تهز ضمير العالم

مروة لطفي

قلبي كلعبة «بازل»!

عاطف عبد الستار

التجارة بقضية فلسطين.. الواقع والمستقبل

إيمان الدربي

الاغتصاب الزوجي

محمد نوار

وَلا تَمْشِ فِي الأَرْضِ مَرَحاً

اﻟﻤﺰﻳﺪ