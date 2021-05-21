وزير الأوقاف ومحافظ الجيزة وأبو العينين يفتتحون مسجد أبو شقة بالجيزة

افتتح وزير الأوقاف، الدكتور محمد مختار جمعة، يرافقه اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، والمستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد ووكيل مجلس الشيوخ، والنائب محمد أبو العينين، والنائب أحمد سعد الدين، وكيلي مجلس النواب، ومسجد أبو شقة بمدينة السادس من أكتوبر بمحافظة الجيزة، ظهر اليوم.

حضر الافتتاح الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء، والمهندس طارق الملا وزير البترول، والمهندس عادل النجار، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، وعدٌ من نواب مجلسي النواب والشيوخ، وأعضاء حزب الوفد.

وألقى وزير الأوقاف خطبة الجمعة التي ثمّن من خلالها دور الدولة والقيادة المصرية في الوساطة من أجل وقف إطلاق النيران على قطاع غزة فكان نجاح جهود الدولة بوقف العدوان.

ودعا وزير الأوقاف جميع الدول الشقيقة للانضمام لتلك المبادرة من أجل إعادة إعمار غزة.

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