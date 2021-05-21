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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

من الأفضل.. مقارنة بين سكودا اوكتافيا وتويوتا كورولا 2021| صور

مقارنة بين سكودا
مقارنة بين سكودا اوكتافيا و تويوتا كورولا

تحتد المنافسة بين العديد من كبري علامات صناعة السيارات فى العالم لجذب أكبر عدد من المستهلكين، الأمر الذي ينعكس على التجهيزات الداخلية والتقنيات المستخدمة من قبل كل شركة، وبالطبع تنوع الفئات المطروحة لضمان الفوز فى المنافسة.

ومن بين أبرز المنافسين فى فئة الـ سيدان، سيارتي سكودا octavia الألمانية وتويوتا corolla اليابانية.. ويستعرض موقع "صدى البلد"، مقارنة بين سيارتين ضمن قائمة الأكثر تطوراً وطلباً فى السوق المصرى.

1 ـ سكودا OCTAVIA

استحوذت سيارة سكودا 2021 على خيارين من المحركات هما 1.4 لتر TSI، والآخر على محرك سعة 2 لتر، وتتوافر السيارة فى السوق المحلية عبر 3 فئات مختلفة.

المحرك الأول TSI تيربو، سعة 1400 سى سى، ينتج قوة 150 حصان، وعزم أقصى للدوران 250 نيوتن. متر، تقترن ناقل حركة ثماني السرعات أوتوماتيك ، ويبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 6.6 لتر لكل 100 كلم، وتعتمد على منظومة الجر الأمامي التي يمكنها التسارع من وضع السكون حتى 100 كم/ ساعة، في مدة زمنية تصل إلى 9 ثوانى.

أما المحرك الثاني يأتي باسم RS  وهو محرك TSL سعة 2000 سي سي تيربو، ويمكنه إخراج قوة قدرها 245 حصان، عزم أقصى للدوران 370 نيوتن .متر، متصل بناقل حركة سباعي السرعات أوتوماتيك، وتعتمد بذات الدفع الامامى مثل شقيقتها، ولكن يمكنها التسارع من وضع السكون حتى 100 كم/ ساعة، في 6.7 ثانية.

ويتوافر في الفئة الأولى AMBITION من سكودا أوكتافيا وسائد هوائية للسائق مع خاصية تعطيل الوسائد الهوائية، ومصابيح أمامية وخلفية LED مع إضاءة نهارية، ومصابيح ضبابية، وعجلات مقاس 16 بوصة، وبها  وحساسات ركن أمامية وخلفية مع كاميرا خلفية للرؤية.

ولذلك حصلت فئة " PLUS AMBITION " الأكثر رفاهية  بوجود وسائد هوائية جانبية بالأمام، ونظام مراقبة ضغط الهواء بالإطارات، و حساسات ركن أمامية وخلفية مع كاميرا خلفية للرؤية، وعجلات مقاس 17 بوصة ذات لونين.

كما تتسم " PLUS AMBITION " بوجود مصابيح أمامية بتقنية LED  مع وظيفة AFS وضوء ترحيبي، ومصابيح خلفية بتقنية Full LED مع رسوم متحركة وتصميم إضاءة خاص، وحزمة الإضاءة المحيطة، كما زودت بشنطة كهربائية بالإضافة إلى قمرة القيادة الافتراضية.

سعر سيارة سكودا OCTAVIA موديل 2021 :
الفئة الأولى AMBITION بقيمة 415 ألف جنيه.
الفئة الثانية  STYLE بقيمة 475 ألف جنيه.
الفئة الثالثة  STYLE PLUS بقيمة 499 ألف جنيه.
الفئة الرابعة RS 2000 CC تربو 660 ألف جنيه.


2 ـ تويوتا COROLLA

تتميز سيارة تويوتا كورولا 2021 بنعومتها و سلاستها على الطرق، بفضل محركها الذي جاء بسعة  1600 سي سي و ينتج قوة 120 حصان، وعزم أقصى للدوران 154 نيوتن.متر، تعتمد السيارة على منظومة الدفع الأمامى، التى تتسارع من وضع الثبات حتى 100 كم/ ساعة، في غضون 10.7 ثانية.

حملت COROLLA على عدة تجهيزات وكماليات و جنوط رياضية 17 بوصة، ووسائد هوائية أمامية وجانبية، وشاشة تعمل باللمس 8 بوصة، كاميرا خلفية، شاحن هاتف لاسلكي  و خاصية ضم المرايات الكهربائية أتوماتيك، ورشاشات للمصابيح الأمامية.

دعمت سيارات تويوتا COROLLA 2021 على مجموعة من المواصفات القياسية ووسائل الأمن والسلامة، ومنها الوسائد الهوائية، ونظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS، توزيع اليكتروني للفرامل EBD، ونظام الثبات الإلكتروني ESP.

حصلت على عجلة قيادة متعددة الاغراض، ومثبت سرعة، وزجاج كهربائي، وتكييف هواء أوتوماتيكي، ومقعد كهربائي ادعم فقرات القطنية، ومرايات جانبية كهربائية مع خاصية تسخين المرايا الجانبية، والزجاج الخلفي والجانبي ملون أسود.

سعر تويوتا COROLLA موديل 2021 :
الفئة الأولى M\T بـ 290 ألف جنيه.
الفئة الثانية A/T Basic بـ 315 ألف جنيه.
الفئة الثالثة Active Plus بـ 318 ألف جنيه.
الفئة الرابعة STD بـ350 ألف جنيه.
الفئة الخامسة Comfort plus بـ 353 ألف جنيه.
الفئة السادسة F/O بـ 380 ألف جنيه.
الفئة السابعة H/L بـ 450 ألف جنيه.

سكودا تويوتا مقارنة السيارات سيارتين

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