رسميا .. الكشف عن سكودا فابيا 2022 الجديدة كليا .. صور

أعلنت شركة سكودا العالمة لصناعة السيارات التشيكية عن سيارتها الجديدة فابيا 2022 ، بعد طول انتظار ، وحملات تشويقية وصور مسربة للسيارة الهاتشباك الصغيرة .

وتاتى ابعاد السيارة فابيا الجديدة 2022 التى تنتمى الى الجيل الرابع من هذا الطراز أكبر من الخارج والداخل، فقد تجاوز طولها للمرة الأولى أربعة أمتار، ليصبح 4108 ملم، وزاد طول قاعدة العجلات ليصبح 2564 ملم، ويبلغ عرضها 1780 ملم، بينما زادت سعة صندوق التخزين بمقدار 50 لترًا لتصبح 380 لترًا، يمكن زيادتها إلى 1190 لترًا عند طي المقاعد الخلفية إلى أسفل.

وتعتمد السيارة فابيا 2022 على منصة MQB-A0 المعيارية لمجموعة فولكس فاجن وهذه هى المرة الاولى من نوعها ، لتكون السيارة الأكثر اتساعًا في فئتها، كما حصلت على مزيد من ميزات الراحة وأنظمة السلامة والمساعدة المتقدمة.

وتستمد السيارة فابيا 2022 قوتها من خمسة محركات من أحدث جيل EVO من مجموعة فولكس فاجن للسيارة الصغيرة، تتراوح قوتها بين 65 حصانًا و150 حصانًا، ويتصل المحرك TSI 1.5بقوة 150 حصانًا بناقل حركة DSG من سبع سرعات، بينما يتصل المحرك صاحب قوة 95 حصانًا بناقل حركة يدوي من 5 سرعات، ويتوافر خيار ناقل حركة يدوي من ست سرعات أو ناقل أوتوماتيكي من سبع سرعات للمحرك TSI 1.0الذي ينتج 110 أحصنة.

ويظهر الشكل الخارجى للسيارة فابيا 2022 ، بأبعاد رياضية وخطوط منحوتة ومصابيح أمامية وأخرى خلفية LED. وتخلق الخطوط المنحوتة على غطاء المحرك بالإضافة إلى تصميم وحدات الإضاءة مظهرًا ديناميكيًا للسيارة، بالإضافة إلى الخطوط الحادة للشبكة التي تمنح السيارة لمسة من الحدة.

اما المقصورة الداخلية للسيارة فابيا 2022 تتمير بشاشة عرض معلومات وترفيه مقاس 9.2 بوصة، ويتوافر خيار مجموعة عدادات رقمية مقاس 10.25 بوصة، كما تتوافر خواص مثل الزجاج الأمامي المُدفأ وعجلة القيادة الجلدية المُدفأة. وتتوزع تطعيمات من الكروم اللامع على فتحات التهوية الدائية الكبيرة ومقابض الأبواب المصممة حديثًا.

تتميز سكودا فابيا الجديدة بما يصل إلى تسع وسائد هوائية، وهي واحدة من أكثر السيارات الصغيرة أمانًا في السوق. وتتمتع بمجموعة من أنظمة السلامة، من بينها نظام التحكم التكيفي في ثبات السرعة (ACC) الذي يعمل على ضبط سرعة السيارة تلقائيًا على سرعة السيارات التي أمامك.