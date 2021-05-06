عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

رسميا .. الكشف عن سكودا فابيا 2022 الجديدة كليا .. صور

صدى البلد

أعلنت شركة سكودا العالمة لصناعة السيارات التشيكية عن سيارتها الجديدة فابيا 2022 ، بعد طول انتظار ، وحملات تشويقية وصور مسربة للسيارة الهاتشباك الصغيرة .

وتاتى ابعاد السيارة فابيا الجديدة 2022 التى تنتمى الى الجيل الرابع من هذا الطراز أكبر من الخارج والداخل، فقد تجاوز طولها للمرة الأولى أربعة أمتار، ليصبح 4108 ملم، وزاد طول قاعدة العجلات ليصبح 2564 ملم، ويبلغ عرضها 1780 ملم، بينما زادت سعة صندوق التخزين بمقدار 50 لترًا لتصبح 380 لترًا، يمكن زيادتها إلى 1190 لترًا عند طي المقاعد الخلفية إلى أسفل.

وتعتمد السيارة فابيا 2022 على منصة MQB-A0 المعيارية لمجموعة فولكس فاجن وهذه هى المرة الاولى من نوعها ، لتكون السيارة الأكثر اتساعًا في فئتها، كما حصلت على مزيد من ميزات الراحة وأنظمة السلامة والمساعدة المتقدمة.

وتستمد السيارة فابيا 2022 قوتها من خمسة محركات من أحدث جيل EVO من مجموعة فولكس فاجن للسيارة الصغيرة، تتراوح قوتها بين 65 حصانًا و150 حصانًا، ويتصل المحرك TSI 1.5بقوة 150 حصانًا بناقل حركة DSG من سبع سرعات، بينما يتصل المحرك صاحب قوة 95 حصانًا بناقل حركة يدوي من 5 سرعات، ويتوافر خيار ناقل حركة يدوي من ست سرعات أو ناقل أوتوماتيكي من سبع سرعات للمحرك TSI 1.0الذي ينتج 110 أحصنة.

ويظهر الشكل الخارجى للسيارة فابيا 2022 ، بأبعاد رياضية وخطوط منحوتة ومصابيح أمامية وأخرى خلفية LED. وتخلق الخطوط المنحوتة على غطاء المحرك بالإضافة إلى تصميم وحدات الإضاءة مظهرًا ديناميكيًا للسيارة، بالإضافة إلى الخطوط الحادة للشبكة التي تمنح السيارة لمسة من الحدة.

 

اما المقصورة الداخلية للسيارة فابيا 2022 تتمير بشاشة عرض معلومات وترفيه مقاس 9.2 بوصة، ويتوافر خيار مجموعة عدادات رقمية مقاس 10.25 بوصة، كما تتوافر خواص مثل الزجاج الأمامي المُدفأ وعجلة القيادة الجلدية المُدفأة. وتتوزع تطعيمات من الكروم اللامع على فتحات التهوية الدائية الكبيرة ومقابض الأبواب المصممة حديثًا.

تتميز سكودا فابيا الجديدة بما يصل إلى تسع وسائد هوائية، وهي واحدة من أكثر السيارات الصغيرة أمانًا في السوق. وتتمتع بمجموعة من أنظمة السلامة، من بينها نظام التحكم التكيفي في ثبات السرعة (ACC) الذي يعمل على ضبط سرعة السيارة تلقائيًا على سرعة السيارات التي أمامك. 

فابيا فابيا 2022 اخبار السيارات سكودا فابيا سكودا

موضوعات متعلقة

سيات تكشف عن طرازات سيارة ليون المحدثة موديل 2021

العدل تطلق دليلا إرشاديا لمواجهة فيروس كورونا

5 أطعمة تعالج الضغط المنخفض في غمضة عين

إنشاء معمل للأمان الحيوي وتسجيل 25% من إنتاج الدراسات السريرية.. مجهودات جديدة من جامعة القاهرة لمجابهة كورونا

القائمة الكاملة لأسعار سكودا 2021 في السعودية

صوامع القمح المتضررة من انفجار ميناء بيروت مهددة بالانهيار

ما حكم أخذ شيء من شخص بسيف الحياء؟ أمين الفتوى يوضح

دعاء استقبال شهر رمضان .. أفضل الأدعية المستجابة

ترشيحاتنا

عيار 21 بـ 776 جنيها.. أسعار الذهب اليوم الخميس في مصر

حياة كريمة.. كيف تغيرت قرى المنيا بـ لمسة عصرية؟

رسميا .. الكشف عن سكودا فابيا 2022 الجديدة كليا .. صور

كيلو الفراخ ب 15 جنيها..ننشر أسعار الدواجن والبيض والأرانب والبط

مجاهد يوجه رسائل نارية بشأن الأزمات المتلاحقة للجبلاية مع الأهلي والزمالك

الري: التطبيق الفوري لغرامات تبديد المياه على المزارعين حال زراعة الأرز بالمخالفة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لا حظر حتى الآن..مجلس الوزراء يكشف عن الأماكن المستثناة من قرار الإغلاق

قرارات نهائية .. وزير التعليم يحسم جدل امتحانات الثانوية العامة بـ 20 تصريح

خسائر فادحة.. ما عقوبة بكين حال سقوط الصاروخ الصيني على منطقة سكنية؟

الآن ولـ 8 دقائق.. الصاروخ الصيني يدور في سماء أسيوط بمركز ديروط

مصادر حكومية تكشف حقيقة فرض حظر التجول خلال عيد الفطر

لا دخول لـ مصر الا بتحليل "PCR".. نرصد أبرز ما جاء في اجتماع رئاسة الوزراء اليوم

موعد نهاية كورونا ووفاة تفجع الوسط الفني .. خبير أبراج يتوقع الوضع في مصر خلال الأشهر القادمة

إعجاز قرآني بالأدلة يحدد موعد ليلة القدر 2021 .. اغتنموها في هذه الليلة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أمين المجلس الأعلى للآثار يتفقد مشروع نقل مركب خوفو الأولى.. صور

أعراض جديدة لـ فيروس كورونا تصيب المخ

قتلوا زعيمتهم وحنطوها في شجرة الكريسماس.. معتقدات غريبة لطائفة أمريكية|صور

بسبب جدول الضرب .. عروس تترك عريسها ليلة الزفاف| صور

فيديو

فيديو جراف| حرب تلقيح .. بوادر خناقة بين سمية الخشاب وأحمد سعد

جمعوا ملابس الزبائن.. شاهد أغرب سرقة في محل خياطة بالرياض .. فيديو

فيديوجراف.. تطورات جديدة في أزمة سد النهضة الإثيوبي

فيديو جراف.. الذهب لا يصدأ.. شريهان ترفع شعار "مفيش مستحيل"

المزيد

ساحة رأي

عمر عاقيل يكتب: أولويات أنديتنا

عبد المعطى أحمد يكتب: المصريون حائرون!

د.فتحي حسين يكتب: ثروة الوطن الحقيقية

د. شيماء علام تكتب: فن المعية

سارة حسني يكتب: يا صاحب العذر..أبشر

دينا شرف الدين تكتب: أين دراما رمضان من سطوة الإعلانات؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد أرسلان

حروب المياه والغاز وكورونا

بهجت العبيدي

في التراث

محمد نوار

(فَلَا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ)!

رشا شكر

جوائز الأوسكار مع آرون سوركن كاتب ومخرج أفلام المحاكمات

ريهام مازن

ماذا تعرف عن شم النسيم؟؟

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: من ماضى القرن الأفريقى

د.سالم الكتبي

الاتفاق النووي: هل يتكرر مشهد 2015؟

د.طارق منصور

شم النسيم: بالمختصر المفيد

اﻟﻤﺰﻳﺪ