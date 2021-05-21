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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

أشكنازي يثمن جهود مصر

وزير الخارجية يبحث مع نظيره الإسرائيلى هاتفيًا تسهيل إجراءات إعادة إعمار غزة

سامح شكرى وزير الخارجية
سامح شكرى وزير الخارجية

تلقى سامح شكري، وزير الخارجية، مساء اليوم اتصالاً من نظيره الإسرائيلي جابي أشكنازي الذي ثمَّن جهود مصر في التوصل إلى وقف إطلاق النار مع الجانب الفلسطيني.

وأكد الوزير أشكنازي حرص الجانب الإسرائيلي في الحفاظ على الهدوء.

كما بحث الوزيران الإجراءات الكفيلة بتسهيل عملية إعادة إعمار غزة في المرحلة القادمة.

وأكدا أهمية العمل بالتنسيق بين البلدين والسلطة الفلسطينية والشركاء الدوليين سواء فيما يتعلق بتأمين استقرار الموقف أو باستئناف عمل قنوات التواصل بهدف تحقيق السلام.

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