موعد مباراة الأهلى وصن داونز والقنوات الناقلة

يحل فريق الأهلي ضيفا ثقيلا على استاد لوكاس موريبي، لمواجهة صن داونز ضمن إياب الدور ربع النهائي لدوري أبطال إفريقيا.

وكان النادي الأهلي حقق الفوز علي صن داونز الجنوب إفريقي في مباراة الذهاب بنتيجة هدفين دون رد ليضع قدما في دور نصف النهائي .

تُقام مباراة الأهلي وصن داونز الجنوب إفريقي، في الثالثة من عصر اليوم السبت، بتوقيت القاهرة، الرابعة عصرًا بتوقيت السعودية.

وتذاع مباراة الأهلي وصن داونز الجنوب إفريقي، عبر قناة beIN Sports HD 4 على أن يقوم عصام الشوالي بالتعليق على أحداث اللقاء.