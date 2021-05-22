شاهد | تامر حسنى يتطوع في الهلال الأحمر المصري لدعم فلسطين

تطوع أول أمس الخميس، النجم تامر حسنى داعما الشعب الفلسطيني مع الشباب المصري المتطوع من خلال الهلال الأحمر المصري.

ونشر تامر حسني عبر حسابة بموقع التواصل الاجتماعي عدة صور اثناء تطوعه وعلق قائلا : كل الشرف ان اكون واحد من شباب مصر المتطوعين و المتبرعين و الداعمين للشعب الفلسطيني الباسل مع الهلال الأحمر المصري للمرة الثانية . و من كل قلبي بشكر كل الشباب المصري العظيم اللي شوفته النهاردة جاي يساعد بقلبه وروحه ومجهوده بكل طاقه و كل حب لأهالينا في فلسطين ، اللهم احفظ فلسطين وشعب فلسطين.

و كان قد انتهى النجم تامر حسنى من تصوير فيلمه الجديد "مش أنا" بعد 7 أشهر تصوير، ويشارك فى بطولة الفيلم حلا شيحا وسوسن بدر وماجد الكدوانى، ومن قصة سيناريو وحوار تامر حسنى وإخراج سارة وفيق.

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تدور قصة فيلم "مش أنا"، حول حالة نفسية ما تصيب "حسن"، والذي يجسده الفنان تامر حسني، وتربطه علاقة قوية جدًا بوالدته المريضة وهي الفنانة سوسن بدر، حيث يحرص دائمًا على الجلوس معها أطول وقت ممكن ومراعاتها والعناية بها فهي محور حياته.

يذكر أن حقق كليب «اختراع» لـ الفنان تامر حسني، والفنان محمود العسيلي، 14 مليونا و57 ألف مشاهدة عبر يوتيوب؛ بعد طرحه عبر القناة الرسمية لشركة روتانا للصوتيات والمرئيات، على موقع الفيديوهات يوتيوب، يوم 28 أغسطس.

يذكر أن أغنية «اختراع» من كلمات: أحمد حسن راؤول، ألحان: أحمد زعيم، توزيع: وسام عبد المنعم، أما الكليب فهو من إخراج تامر حسني نفسه.