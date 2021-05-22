سامح شكرى يتلقى اتصالا من وزير خارجية إسرائيل.. والملك سلمان يؤكد: سنواصل جهودنا لوقف الاعتداءات الإسرائيلية على القدس.. أبرز اهتمامات صحف الكويت

أبرز اهتمامات صحف الكويت الصادرة اليوم

مصر: يجب الوصول إلى اتفاق قبل الملء الثاني لسد النهضة الإثيوبي

سامح شكرى يتلقى اتصالا من وزير خارجية إسرائيل

بلينكن لعباس: ملتزمون بحشد الدعم الدولي لإعادة إعمار غزة

بايدن: حل الدولتين ضروري لتسوية النزاع الإسرائيلي الفلسطيني

سفيرة أمريكا للأمم المتحدة: على المرتزقة الرحيل من ليبيا

سلطت الصحف الكويتية الصادرة، صباح اليوم السبت، الضوء على عدد واسع من الأخبار والموضوعات الهامة التي تتعلق بالشأنين الدولي والإقليمي، فيما تطرقت بشكل موسع على الشأن المصري.

وقالت صحيفة "الراي" إن وزير الخارجية المصري، سامح شكري، أكد أنه يجب الوصول إلى اتفاق قبل الملء الثاني للسد الإثيوبي، وإذا تم هذا الملء فإن هذا ينبئ بتوتر وتداعيات نحاول تجنبها لأنها سوف تؤدي إلى توتر المنطقة.

وأضاف أن مصر تأمل أن تتسم السياسة الإثيوبية بالمسؤولية، مشيرًا إلى أن بلاده سعت أن يأتي التدخل من خلال الإطار الإفريقي والمراقبين ولكن إثيوبيا لم تتجاوب.

وذكرت "القبس" أن وزارة الصحة المصرية أعلنت تسجيل 52 حالة وفاة و1148 إصابة جديدة بفيروس كورونا، مشيرةً إلى خروج 870 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 185243 حالة حتى اليوم.

وأشارت "الأنباء" إلى أن وزير الخارجية المصري، سامح شكري، تلقى اتصالاً هاتفيًا اتصالاً من نظيره الإسرائيلى، جابى أشكنازى، الذى ثمَّن جهود مصر فى التوصل إلى وقف إطلاق النار مع الجانب الفلسطينى، فيما أكد أشكنازي حرص الجانب الإسرائيلى على الحفاظ على الهدوء، كما بحث الوزيران الإجراءات الكفيلة بتسهيل عملية إعادة اعمار غزة فى المرحلة القادمة، وأكدا أهمية العمل بالتنسيق بين البلدين والسلطة الفلسطينية والشركاء الدوليين سواء فيما يتعلق بتأمين استقرار الموقف أو باستئناف عمل قنوات التواصل بهدف تحقيق السلام.

على الصعيد الإقليمي والعربي، قالت "الوطن" إن القوات الإسرائيلية اقتحمت المسجد الأقصى وهاجمت المصلين بقنابل الصوت.

وأشارت "الجريدة" إلى أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، تحدث هاتفيا مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الجمعة، حيث ناقشا إجراءات لضمان صمود وقف إطلاق النار القائم بين الفلسطينيين وإسرائيل.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان، إن بلينكن أبلغ عباس أن "الولايات المتحدة ملتزمة بالعمل مع السلطة الفلسطينية والأمم المتحدة لتقديم مساعدات إنسانية سريعة، وحشد الدعم الدولي لإعادة إعمار غزة".

وأفادت "الأنباء" بأن كد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، اليوم الجمعة، إدانة السعودية وشجبها للاعتداءات والإجراءات الإسرائيلية في القدس، والعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وما أسفر عنه من سقوط للضحايا الأبرياء والجرحى، داعياً الله أن يمن عليهم بالشفاء العاجل.

وشدد الملك سلمان، خلال اتصال هاتفي أجراه مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، على أن السعودية ستواصل جهودها على جميع الأصعدة لوقف الإجراءات والاعتداءات الإسرائيلية على القدس من خلال التواصل مع الأطراف الفاعلة لممارسة الضغوط على حكومة الاحتلال الإسرائيلي، متمنياً لشعب فلسطين الأمن والسلام.

دوليًا، نقلت "الوطن" عن الرئيس الأمريكي جو بايدن، قوله إن حل الدولتين هو "الرد الوحيد" الممكن للنزاع الإسرائيلي الفلسطيني، مشددًا على أن لولايات المتحدة "ملتزمة بأمن إسرائيل"، وأنه "لا سلام إلا بأن تعترف المنطقة بحق إسرائيل بالوجود".

وأفادت "الجريدة" بأن السفيرة الأمريكية في الأمم المتحدة، طالبت جميع الأطراف الخارجية المشاركة في ليبيا، الانسحاب فورا من ليبيا، قائلةً إنه يجب وقف تدريب وتمويل المرتزقة والقوات بالوكالة والجماعات المسلحة في ليبيا، مشيرة إلى أنه على جميع المرتزقة الرحيل من ليبيا فورا.