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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

المالية تطرح أذون خزانة بـ 18.5 مليار جنيه.. اليوم

وزارة المالية
وزارة المالية

تطرح وزارة المالية صباح اليوم الأحد؛ أذون خزانة لتمويل عجز الموازنة والوفاء بالإلتزامات الحكومية المطلوبة.


كشف تقرير صادر عن  إدارة الدين العام التابعة للوزارة، إنه سيتم طرح تلك الأذون من أجلي 91 و 273 يوما بقيمة إجمالية تقدر بـ 18.5 مليار جنيه.

وزير المالية: ١١ مليار جنيه لتمويل شراء القمح المحلى من المزارعين حتي الآن


ذكر التقرير أنه سيتم بيع أجل 91 يوما بـ11 مليار جنيه و أجل 273 يوما بـ 7.5 مليار جنيه، لتمويل الفجوة التمويلية بالموازنة العامة للدولة.


وتسعي الحكومة خلال الأسبوع الجاري للاقتراض من البنوك والمؤسسات المالية؛ عبر آليات أدوات الدين المحلي من سندات وأذون الخزانة بقيمة تبلغ 49.5 مليار جنيه خلال الاسبوع الجاري علي مدار 3 عطاءات مخططة هذا الأسبوع  من جملة 642.5 مليار جنيه خلال الربع الأخير من العام المالي الجاري.


ومع طرح وزارة المالية لأجلي خزانة من أذون 91 و 273 يوما سيتبقي طرحين اثنين بقيمة 31 مليار جنيه خلال الأسبوع الجاري وتحديدا في يومي الاثنين والخميس.

اقتراض  في 3 أشهر

وتسعى الحكومة خلال الربع الاخير من العام المالي الجاري وتحديدا في الفترة من إبريل حتي يونيو الجاري إلي طرح أدوات دين بـ 642.5 مليار جنيه منها 462 مليار جنيه في صورة أذون خزانة و 180.5 مليار جنيه في صورة سندات خزانة.

وأشار التقرير إلى أنه تم طرح 197.5 مليار جنيه في أبريل الماضي مقابل استهداف طرح 198 مليار جنيه خلال مايو الجاري و 247 مليار جنيه في يونيو المقبل.

أذون خزانة أجلي خزانة مال واعمال الدين العام وزارة المالية الاقتراض من البنوك اخبار مصر

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