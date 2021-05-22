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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

غدا.. هذه الجهات تصرف رواتب موظفيها.. أعرفها

صرف مرتبات
صرف مرتبات

تبدأ أكثر من 28 وزارة وجهة تابعة ومستقلة من المخاطبين بقانون الخدمة المدنية أو القوانين والكوادر الخاصة؛ اعتبارا من غدا الأحد في صرف رواتبهم ضمن تصنيف المجموعة الأولي بالحكومة لاستحقاق رواتب شهر مايو الجاري.


وكشف تقرير صادر عن وزارة المالية؛ أنه من بين تلك المجموعة من الموظفين، تشمل وزارات الصحة والسكان، التضامن الاجتماعي، التموين والتجارة الداخلية، القوي العاملة، النقل والمواصلات، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الهجرة وشئون المصريين العاملين في الخارج، قطاع الأعمال العام، الانتاج الحربي، و شئون مجلس النواب، الثقافة ، الآثار، الإسكان والمرافق، الصناعة والتجارة، السياحة، البترول والثروة المعدنية، البيئة، الطيران المدني"، بخلاف الجهات التابعة علي مستوى المحافظات.


وذكر التقرير أنه سيتم صرف رواتب الموظفين ببعض الجهات والهيئات المستقلة من بينها  المجلس " الأعلي لتنظيم الإعلام، القومي لحقوق الإنسان، الأعلي للصحافة، مجلس الدفاع الوطني، الأمن القومي، الجهاز المركزي للمحاسبات، مجلس النواب".


وتخطط وزارة المالية لصرف رواتب أكثر من 60 جهة ووزارة تابعة ومستقلة من الجهات الخاضعة لموازنة الدولة بما في ذلك الهيئات الخدمية والاقتصادية؛ على مدار 5 أيام متصلة وعلي مستوي تصنيف 3 مجموعات.


واشار التقرير الى وجود مساع حقيقية لتبكير عمليات صرف رواتب العاملين بالدولة، ضمن الإجراءات التي تنتهجها الحكومة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد و تقليل الزحام او التكدس للحصول علي تلك الاستحقاقات الشهرية.

تنسيق مع الجهاز المصرفي


وتعهدت وزارة المالية للبنك المركزي المصري بالتصرف في عمليات تحويل رواتب العاملين بالدولة من خلال فروع البنوك العاملة بالسوق المصرية والتي تم التعاقد معها بالتنسيق مع جهات عمل الموظفين.


وبحسب ما ذكرته مصادر مطلعة فإن تلك الإجراءات تتيح للموظفين عمليات الحصول علي راتبهم الشهري عن مارس الجاري؛ من خلال كروت الإئتمان ATM الخاصة بهم.


وأوضح التقرير أن تلك الإجراءات تسعي لتقليل الزحام علي فروع البنوك وماكينات الصراف الآلي ضمن الإجراءات الاحترازية التي وضعتها الدولة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا.
 

صرف رواتب الجهاز الإداري للدولة مال واعمال مرتبات العاملين اخبار مصر وزارة المالية

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