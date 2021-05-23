محمد هنيدي: سمير غانم كان مدرسة متفانية في العمل و"حدوتة كبيرة"

قال الفنان محمد هنيدي، إن فقدان الفنان القدير سمير غانم يمثل خسارة كبيرة، كاشفاً أن جيله تسلم الكثير من جيل سمير غانم قائلاً "كل جيل بيسلم جيل وبالأخص اللي شغال في الكوميديا والفنان سمير غانم كان "مدرسة" وتفاني في الشغل وأنا عشان أتكلم عليه ككومديان هنحتاج وقت طويل جداً".

وتابع في مداخلة هاتفية ببرنامج "كلمة أخيرة " الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة "ON" قائلاً: "لكن عشان نتكلم عن إنسانيته فالدنيا واضحة كل الناس حزينة من إمبارح بمختلف الأجيال حتى الأطفال بتعيط عشان كان مخلصا في عمله وطول الوقت مكنش بيفكر غير إنه يشجع الناس الجديدة ويسعد الجمهور".

وواصل: "كان "حدوتة" و"أستاذ "و"معلم مسرح" وعلى المستوى الانساني كان راقيا".

وحول ما تعلمه من سمير غانم: "تعلمت منه الارتجال وهو كان بيقولي دائماً أهم شيء الارتجال وكنت بتفرج عليه في المسرح وكان "ابو الارتجال" وده موضوع صعب وهو كوميديان من النوع الكبير جداً بخلاف أنه فنان شامل غنى ورقص وعمل فوازير عمل كل الألوان".