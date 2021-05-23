حورية فرغلي: تبنيت طفل وبعد 6 سنين أمه أخدته وهربت

قالت الفنانة حورية فرغلى، إنها لم تستأصل الرحم ولكن استأصلت الأورام التى كانت بداخله وحوله ولكن الرحم كشكل لا يستطيع أن يحمل طفل أو جنين بداخله، لافتة إلى أن بداخلها حب يكفى الكرة الأرضية كلها للأطفال.

وتابعت حورية فرغلى، خلال لقائها مع الإعلامي عمرو الليثي فى برنامج "واحد من الناس" المذاع على فضائية الحياة: “أتمني يبقى فيه حته مني ماشيه على الأرض وعند وفاتي أجد من يختملي القرآن ويترحم علي ويدعو لي”.، موضحة أن هناك خادمة كانت تعمل عندها وحملت من شخص وفور معرفته بالحمل هرب.

وأضافت حورية فرغلي: طلبت من الخادمة أن أتبني الطفل وفى ظل وجود أمه أى يصبح له اثنين على ان تتحمل هي كل مصاريفه، ونظراً لكونها غير متزوجة فستربيه دون تبنى، وأطلقت عليه اسم آدم وقامت بزواج الخادمة من السواق الخاص بها حتى تقوم بعمل جواز سفر للطفل".

وأوضحت أنه بعد أن أتم الطفل ال 6 سنين وتعلق بحورية وتعلقت به قامت الخادمة بأخذ الطفل وهربت وتركتها فى وجع وحسرة.