والدي مقاطعني وأختي بتكرهني.. مأساة حورية فرغلي العائلية

حورية فرغلى

وجهت الفنانة حورية فرغلى، رسالة إلى والدها على الهواء، موضحة أن لديها أخ من والدها يعيش فى الصين ودائم السؤال عليها، ولديها أخت لكنها تكرهها جداً.

قالت حورية فرغلي: “أنت وحشتني أوي وكنت بتقول أن العلمية هتفشل.. والحمدلله نجحت”، لافتة إلى أن والدها من أفضل الدكاترة وتكن له كل الحب التقدير ولكن هناك تفاصيل فى الماضى لا تعلم عنها شيئا".

وتابعت حورية فرغلى، خلال لقائها مع الإعلامي"عمرو الليثي" فى برنامج “واحد من الناس “المذاع على فضائية الحياة: ”الحب والإهتمام محدش بيشتريهم حتى لو من أبويا.. أكثر شئ مؤلم هو أن والدها كان دائم القول بأن عمليتها هتفشل وهترجع زى ما هى وشكلها مش هيتغير”.

وأضافت حورية فرغلي، أن لديها أخ من والدها يعيش فى الصين ودائم السؤال عليها، ولديها أخت لكنها تكرهها جداً وتتكلم عنها بطريقة وحشة وتقول لها اشمعنا أنت عندك أم وأنا لأ.. وانتى ممثلة وأنا لا.