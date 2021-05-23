حورية فرغلي: الوسط الفني شللية وعشان كده مش بشتغل

قالت حورية فرغلى إنها لم تفكر طوال حياتها في عمليات التجميل لأنها كانت ملكة جمال مصر، وعندما أصيبت في أنفها أجرت عملية جراحية فقط ولم تجري لها عملية تجميل.

وأضافت حورية خلال لقاء مع الإعلامى عمرو الليثى ببرنامجه واحد من الناس على شاشة الحياة: “قعدت 5 سنوات بدون حاسة شم وتذوق، والحمد لله الآن رجعت ليا حاسة الشم”.

وتابعت حورية فرغلي: “الفن الآن أصبح يعتمد على الشللية، وعلشان كده مش بشتغل، وأنا عندى ضوابط بتحكمنى في عائلتى.. أنا مش متزوجة وما ينفعش أدخل البيت متأخر”.