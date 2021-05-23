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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

حورية فرغلي: الوسط الفني شللية وعشان كده مش بشتغل

صدى البلد

قالت حورية فرغلى إنها لم تفكر طوال حياتها في عمليات التجميل لأنها كانت ملكة جمال مصر، وعندما أصيبت في أنفها أجرت عملية جراحية فقط ولم تجري لها عملية تجميل.

وأضافت حورية خلال لقاء مع الإعلامى عمرو الليثى ببرنامجه واحد من الناس على شاشة الحياة: “قعدت 5 سنوات بدون حاسة شم وتذوق، والحمد لله الآن رجعت ليا حاسة الشم”.

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حورية فرغلي: ندمت على مسلسل «دكتور أمراض نسا» لهذا السبب .. فيديو

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حورية فرغلي: زواجي كان غلطة عمرى وزوجى كان ممكن يقتلني بسبب خطيبى المتوفي

 

وتابعت حورية فرغلي: “الفن الآن أصبح يعتمد على الشللية، وعلشان كده مش بشتغل، وأنا عندى ضوابط بتحكمنى في عائلتى.. أنا مش متزوجة وما ينفعش أدخل البيت متأخر”.

حورية فرغلي ملكة جمال دكتور أمراض نسا عمرو الليثي عمليات تجميل

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