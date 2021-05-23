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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بفلتر شاب.. ياسمين عبد العزيز تداعب جمهورها

صدى البلد

داعبت الفنانة ياسمين عبد العزيز جمهورها، بصورة جديدة لها عبر صورة نشرتها على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي إنستجرام.

وظهرت  ياسمين عبد العزيز، فى الصورة مستخدمة إحدى الفلاتر التى حولتها لشكل شاب، وعلقت قائلة: "ياسين عبد العزيز".

يذكر أن  ياسمين عبد العزيز، سخرت من أنباء انفصالها عن الفنان أحمد العوضي، والتى أنتشرت في الساعات الأخيرة بين رواد مواقع التواصل الإجتماعي.

وكتبت عبر حسابها على إنستجرام تعقيبا على ماحدث، قائلة: "معقولة".

واعتقد الجمهور أن ياسمين عبد العزيز أنفصلت عن الفنان أحمد العوضي بعد منشور للأخير قال فيه: "أنك تنسحب من حياة ناس مش مقدرينك دي مش ندالة أو قلة أصل ده منتهى القوة"، ففسر البعض المنشور بالإنفصال. 

 

ياسمين عبد العزيز

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بفلتر شاب.. ياسمين عبد العزيز تداعب جمهورها

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