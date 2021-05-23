النشرة الاقتصادية.. توقيع اتفاقية مع بنك التنمية الأفريقي بقيمة 145 مليون يورو.. التشييد والبناء: موقف بيع الأراضي للأفراد قرار إيجابي 100% لقطاع التطوير

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وزيرة التعاون الدولي توقع اتفاقية مع بنك التنمية الأفريقي بقيمة 145 مليون يورو.. تفاصيل

وقعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، اتفاقية تمويل تنموي مع بنك التنمية الأفريقي بقيمة 145 مليون يورو، بهدف تحسين عوامل الكفاءة والأمان في منظومة السكك الحديدية من خلال تزويد الخطوط الرئيسية للهيئة.

الخطوط بطول 953 كم بنظام التحكم الآلي الأوروبي الحديث ETCS-L1 للتحكم في مسير قطارات (الإسكندرية / القاهرة / اسيوط/ نجع حمادي و خط بنها / بورسعيد) وأيضا تزويد ١٠٠ جرار بنفس النظام.

مطور عقاري: وقف بيع الأراضي إلى الأفراد قرار إيجابي 100% لقطاع التطوير



قال المطور العقاري أحمد الشناوي عضو لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال، إن وقف بيع الأراضي للأفراد قرار إيجابي 100% ويخدم قطاع التطوير العقاري، حيث يقضى على العشوائية في المباني وسماسرة الأراضي والمضاربة في الأسعار.

وأشاد الشناوي بقرار الحكومة بعدم السماح بالتصرف ببيع الأراضي للأفراد، واقتصار الأمر فقط على المطورين العقاريين ومشروعات الجهات الحكومية.

رسالة تحذير من التموين عند إضافة المواليد.. تعرف عليها

حذرت وزارة التموين والتجارة الداخلية، المواطنين أصحاب البطاقات التموينية عند استخدامهم موقع دعم مصر أو بوابة مصر الرقمية للحصول على الخدمات التموينية إلكترونيا من التلاعب في البيانات حيث أنه في حالة إثبات أي تزوير في أي بيان من بيانات البطاقة سوف يتم عمل الآتي:



1- إلغاء البطاقة نهائيًا.

2- المساءلة القانونية بإدلاء بيانات خاطئة في مستندات رسمية.

ووضعت وزارة التموين الموافقة على هذه الرسالة شرطا لحصول المواطنين على الخدمات التموينية إلكترونيا من خلال موقع دعم مصر.

أتاحت وزارة التموين والتجارة الداخلية، إضافة المواليد للفئات الأكثر احتياجا عن طريق موقع دعم مصر أو بوابة مصر الرقمية.

وحددت وزارة التموين الفئات الأولى بالرعاية، وهم من لا يزيد دخله الشهري عن 1500 جنيه او معاشه عن 1200 جنيه حاليا ومع بداية شهر يوليو المقبل سيتم رفع الحد الأدنى في إضافة المواليد الجديدة او استخراج بطاقة جديدة لمن لديه دخل شهرى حتى 2400 جنيه ، أو المعاشات حتى 1500 جنيه .

أسعار مواد البناء في مصر اليوم الأحد 23-5-2021



يستعرض صدى البلد أسعار مواد البناء من الحديد والأسمنت اليوم الأحد 23 مايو 2021، بعد إعلان عدد من شركات الحديد والصلب عن زيادة أسعار طن الحديد في الأسواق.

وارتفع سعر طن الحديد في الأسواق المصرية بمتوسط 150 جنيها لكل طن متأثرا بارتفاع الأسعار العالمية.

وسجل سعر طن حديد عز 14600- تسليم أرض المصنع.