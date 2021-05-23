مكافحة كورونا تزف بشرى للمصريين حول المنحنى الوبائى ومعدل الإصابات

قال الدكتور حسام حسني رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، إن أعداد الإصابات بفيروس كورونا في مصر بدأت تنخفض، مضيفا أنها ليست مطمئنة ولكن لم نصل لمرحلة انكسار الموجة.



وأضاف حسني، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، مقدم برنامج حضرة المواطن، المذاع عبر شاشة الحدث اليوم، مساء اليوم الأحد،: نحن في مرحلة ثبات أعداد مصابي فيروس كورونا في الموجة الثالثة للفيروس، ونحتاج فقط للالتزام أكثر بالإجراءات الاحترازية.

وتابع الدكتور حسام حسني، أنه لن تعود الحياة لكامل طبيعتها في مصر إلا بعد تطعيم ما لا يقل عن 60% من المواطنين.



وأردف :" اللقاح هو طريقنا للعودة مرة أخرى للحياة الطبيعية، واللي مبسوط بالإجراءات الاحترازية لا يأخذ اللقاح"، لافتا إلى أن اللقاح أمن وفعال تماما ولا يجد أى مبرر لرفض تعاطي اللقاح.

