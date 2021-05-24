مصر تواجه البحرين والكويت يلتقى موريتانيا فى كأس العرب للصالات

يواجه فى الثالثة عصر اليوم الإثنين منتخب مصر لكرة الصالات بقيادة هشام صالح نظيره منتخب البحرين فى إطار منافسات بطولة كأس العرب لكرة الصالات.

فيما يلتقى فى السادسة مساء منتخب الكويت نظيره منتخب موريتانيا فى إطار المجموعة ذاتها فى صالة الدكتور حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر.



وكان هشام صالح المدير الفني لمنتخب مصر لكرة الصالات ، أكد خلال المؤتمر الصحفي لمباراة مصر والبحرين المقرر لها اليوم ضمن مباريات الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة الأولى لبطولة كأس العرب التي ينظمها الاتحاد العربي لكرة القدم، أن مواجهة البحرين لن تكون سهلة على الإطلاق.

وأشار إلى أن المنافس قدم مستويات جيدة في الجولتين السابقتين ، وقادر على حسم النتيجة والتأهل كأول المجموعة.

وقال هشام صالح، إنه لا يحمل التحكيم نتيجة مباراة الكويت التي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما، مشيرا إلي أن لاعبيه أهدروا العديد من الفرص خاصة في الشوط الثاني.

وشدد على أن منتخب مصر لا يعاني من المشاكل البدنية، وسيخوض لقاء الغد بكامل نجومه من أجل تحقيق النقاط الـ٣.

في حين أكد أحمد عبد القادر لاعب منتخب مصر لكرة الصالات، أن التوفيق لم يحالف مصر في لقاء الكويت، مؤكدا أن اللاعبين أغلقوا ملف مباراة الأمس وأن التركيز منصب فقط علي عبور البحرين ومن ثم المنافسة علي حصد اللقب.

