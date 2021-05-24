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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بنسبة 32.13%.. ارتفاع حجم التبادل التجاري بين مصر والصين

صدى البلد

كشفت بيانات أصدرتها سلطات الجمارك الصينية، عن قفزة في التبادل التجاري بين الصين ومصر في الربع الأول من العام الجاري.

ووفقا لوكالة "شينخوا" الصينية، أظهرت البيانات، ارتفاع حجم تجارة البضائع بين مصر والصين بنسبة 32.13% على أساس سنوي.

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وبذلك وصل حجم التجارة بين مصر والصين في الربع الأول من هذا العام إلى 4.17 مليار دولار.

وسجلت الصادرات الصينية إلى مصر 3.72 مليار دولار، بزيادة نسبتها 30.8% مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.

في حين وصلت واردات الصين من مصر إلى 450 مليون دولار، بزيادة بنسبة 44.3% مقارنة بالفترة بالربع الأول من العام الماضي.

الصين مصر الصين ومصر التبادل التجاري تجارة البضائع مصر والصين

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