عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

بحضور وزير التعليم العالى.. افتتاح أول كلية للنانو تكنولوجى فى الشرق الأوسط

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

افتتح الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة ، بحضور الدكتور خالد عبد العقار وزير التعليم العالى والبحث العلمى ، اول كلية للنانو تكنولوجى فى الشرق الأوسط.

معلومات لا تعرفها عن كلية النانو تكنولوجي:
* تهدف إلى إعداد قاعدة عريضة من الباحثين والعاملين.
* تهدف إلى تنشئة جيل من المبدعين والمجددين في هذا التخصص.
* تهدف إلى التوسع في مجالات تطبيقات النانو تكنولوجي.
* تعظيم علاقة  جامعة القاهرة مع الصناعة والتكنولوجيا تماشيًا مع رؤية مصر 2030.
* المساهمة في تشكيل مستقبل الصناعات المعتمدة على مواد النانو في مصر من خلال إعداد نخبة من الباحثين الرواد القادرين على التعلم والابتكار.
* اكتشاف مواد وتطبيقات جديدة في أسواق الصناعات المختلفة.
* تحقق  التنمية الصناعية طبقًا لعصر الثورة الصناعية الرابعة.
* نظام الدراسة سيكون ببرامج الساعات المعتمدة.
* تطوير البنية التحتية اللازمة للبحث العلمي في مجال تقنيات النانو.
* سيكون لها دور في مجالات الطب والهندسة وإنتاج الطاقة.
* تضم عددا من الأقسام وهي قسم التقنيات الحيوية، وقسم تقنيات التصنيع، وقسم تقنيات البيئة والترميم.
* لتقديم الطلاب المصريين من هنا
* لتقديم الطلاب الوافدين من الخارج هنا

txt

جامعة القاهرة تطلق فيلمًا للتعريف بأول كلية للنانو تكنولوجي في مصر والشرق الأوسط

كان الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، وجه في يناير 2019 بالبدء في إجراءات إنشاء كلية للنانو تكنولوجي بجامعة القاهرة، لتكون أول كلية في مصر في مجال علوم النانو تكنولوجي، وإعداد التصور الأكاديمي واللائحة الخاصة بالكلية وبرامجها الدراسية.

الطلاب الوافدين وزير التعليم جامعة القاهرة التعليم العالي وزير التعليم العالي الثورة الصناعية الرابعة اول كلية للنانو تكنولوجى نانو تكنولوجي محمد عثمان الخشت

ترشيحاتنا

تعرف على سعر بيع وشراء الريال السعودى اليوم الاثنين 24-5-2021

الدنيا حلوة وعجيبة قوي.. رامي رضوان يستعيد ذكرياته مع سمير غانم

مستشار الرئيس للصحة يكشف عن خطة زيادة مراكز تلقي لقاح كورونا في المحافظات

حقيقة رصد سلالات جديدة من فيروس كورونا المتحور داخل مصر

حنفى جبالى يحيل 4 اتفاقيات دولية للجنة الدستورية

شاهد .. أبرز 5 سيارات مستعملة في مصر أقل من 50 ألف جنيه

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير الكهرباء عن زيادة الأسعار : قلتلكم عليها قبل كده

عقوبات أمريكية على مسئولين في إثيوبيا بسبب تيجراي.. تفاصيل

"الصليبي" يبعد حارس مرمى المنتخب الأوليمبي عن أولمبياد طوكيو

الذهب يصدم الجميع.. ارتفاع كبير في أسعار المعدن الأصفر ومفاجأة في عيار 21 اليوم الاثنين

نقل صالح جمعة إلى المستشفى

صدى البلد يكشف تطورات حالة صالح جمعة بعد نقله إلى المستشفى

فتوى من مجلس الدولة بخصوص أسلحة الشركات

قطع مياه الشرب عن 12 منطقة رئيسية بالقاهرة غدا.. تعرف عليها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد .. أبرز 5 سيارات مستعملة في مصر أقل من 50 ألف جنيه

هتلر كان محقًا.. التحقيق مع مراسلة بي بي سي بشأن تغريدات معادية لإسرائيل

احذروا.. شاهد مقاطع TikTok تجني على طفل ابتلع 5 كرات مغناطيسية.. صور

حادث مروع.. سقوط تلفريك بالركاب من أعلى قمة جبل في إيطاليا.. صور

فيديو

نهايات متشابهة للضيف وجورج وسمير .. كيف رحل ثلاثي أضواء المسرح ؟

إعفاء الفلسطينيين من المصروفات.. قرارات عاجلة من الأعلى للجامعات

تصريحات صادمة لـ حورية فرغلي ضد محمد رمضان وأمينة خليل.. والأخيرة ترد

قدرة خارقة .. شاهد صاحب أسرع يدين في العالم

المزيد

ساحة رأي

علي عبد المقصود يكتب : الكافيين في لعبة كمال الأجسام

محمود أبو حبيب يكتب: يا وابور قولي رايح على فين

خالد عامر يكتب: معارك مصر الرسمية

ليلى زيدان تكتب: الفطر الأسود .. مرحلة جديدة من الرعب العالمى

د. أحمد موافي يكتب: أوقفوا التنمر.. العلاج النفسي شجاعة وليس وصمة

عمر عاقيل يكتب: مؤشرات البطولة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.مجدي بدران

الزيهايمر والكورونا

محمد أرسلان

إما الأمن أو الحرية.. حينما تكون فلسفة المستبدين

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: جيوبلوتكس الفشقة السودانية

كريمة أبو العينين

الرئيس وفلسطين

إبراهيم شعبان

هدنة فلسطينية- إسرائيلية بتوقيع مصر

مديحة عاشور

«السيسى» قيادة حكيمة.. ومصر دولة رائدة وداعمة دائما

أحمد فرغلى رضوان

موسم دراما كاد أن يكون متميزا!

شريف سمير

من «نظرة عين».. فوق جواد «الشريف»!

اﻟﻤﺰﻳﺪ