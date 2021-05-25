سعر الدولار في البنوك اليوم 25-5-2021

استقر سعر الدولار في البنوك العاملة بالسوق المصرية، في مواجهة الجنيه المصري، بمستهل تعاملات اليوم الثلاثاء الموافق 25-5-2021.



وكشف البنك المركزي المصري عن وصول متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه إلي 15.61 جنيه للشراء و 15.71 جنيه للبيع.



وسجل أدني سعر لـ الدولار مقابل الجنيه نحو 15.6 جنيه للشراء و 15.7 جنيه للبيع في بنوك "الأهلي المصري، مصر".

وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 15.61 جنيه للشراء و15.71 جنيه للبيع في بنكي "العقاري المصري العربي، الإسكندرية".



ووصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 15.62 جنيه للشراء و 15.72 جنيه للبيع في بنوك "التنمية الصناعية، المصري الخليجي، المصرف المتحد، التجاري الدولي CIB، بلوم، المصرف العربي الدولي AIB، الأهلي اليوناني، قناة السويس، المشرق، الإمارات دبي الوطني، البركة الإسلامي، الأهلي المتحد، ABC، المصري لتنمية الصادرات، العربي الإفريقي الدولي، أبوظبي التجاري".

كما بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 15.63 جنيه للشراء و 15.73 جنيه للبيع في بنوك " مصر إيران لتنمية، أبوظبي الأول، قطر الوطني الأهلي QNB، التجاري وفا إيجيبت، HSBC،العربي، الكويت الوطني الأهلي، كريدي أجريكول، ساييب، التعمير والإسكان، عودة".



أعلى سعر لـ الدولار



بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 15.64 جنيه للشراء و15.74 جنيه للبيع في بنكي الاستثمار العربي، الأهلي الكويتي.

سعر الدولار مقابل الجنيه بلغ نحو 15.68 جنيه للشراء و 15.78 جنيه للبيع في بنك القاهرة.



وصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 16.07 جنيه للشراء و 16.17 جنيه للبيع في بنك فيصل الإسلامي.