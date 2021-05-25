عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

سعر الدولار في البنوك اليوم 25-5-2021

سعر الدولار
سعر الدولار

استقر سعر الدولار في البنوك العاملة بالسوق المصرية، في مواجهة الجنيه المصري، بمستهل تعاملات اليوم الثلاثاء الموافق 25-5-2021.


وكشف البنك المركزي المصري عن وصول متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه إلي 15.61 جنيه للشراء و 15.71 جنيه للبيع.


وسجل أدني سعر لـ الدولار مقابل الجنيه نحو 15.6 جنيه للشراء و 15.7 جنيه للبيع في بنوك "الأهلي المصري، مصر".

 

وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 15.61 جنيه للشراء و15.71 جنيه للبيع في بنكي "العقاري المصري العربي، الإسكندرية".


ووصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 15.62 جنيه للشراء و 15.72 جنيه للبيع في بنوك "التنمية الصناعية، المصري الخليجي، المصرف المتحد، التجاري الدولي CIB، بلوم، المصرف العربي الدولي AIB، الأهلي اليوناني، قناة السويس، المشرق، الإمارات دبي الوطني، البركة الإسلامي، الأهلي المتحد، ABC، المصري لتنمية الصادرات، العربي الإفريقي الدولي، أبوظبي التجاري".

 

كما بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 15.63 جنيه للشراء و 15.73 جنيه للبيع في بنوك " مصر إيران لتنمية، أبوظبي الأول، قطر الوطني الأهلي QNB، التجاري وفا إيجيبت، HSBC،العربي، الكويت الوطني الأهلي، كريدي أجريكول، ساييب، التعمير والإسكان، عودة".


أعلى سعر لـ الدولار


بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 15.64 جنيه للشراء و15.74 جنيه للبيع في بنكي الاستثمار العربي، الأهلي الكويتي.

 

سعر الدولار مقابل الجنيه بلغ نحو 15.68 جنيه للشراء و 15.78 جنيه للبيع في بنك القاهرة.


وصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 16.07 جنيه للشراء و 16.17 جنيه للبيع في بنك فيصل الإسلامي. 

الدولار سعر الدولار مال واعمال اخبار مصر البنك المركزي

موضوعات متعلقة

سعر الدولار في البنوك اليوم 23-5-2021

ترشيحاتنا

أخبار التكنولوجيا.. فيسبوك تخسر معركة النجمة الواحدة بسبب فلسطين.. وريلمي تعلن رسميا موعد إطلاق هاتفها Realme X7 Max 5G

حدث ليلا.. مقتل خبير تابع لـ حزب الله.. وزير خاريجية أمريكا يصل تل أبيب.. القصة الكاملة لـ بتر ساق شريف دسوقي "سبعبع"

نشرة الرياضة .. كواليس قرارات الـVAR في مباراة الزمالك والمصري .. إبراهيم المنيسي لـ طارق حامد: كوع النائب يخضع للقانون

في يوم أفريقيا.. حين امتلكت القارة السمراء 10 آلاف دولة على مدار 400 سنة

البروفة الثانية لـ امتحانات الثانوية العامة| الطلاب يؤدون اليوم اختبارات تجريبية في 5 مواد

نشرة الفن.. بتر ساق شريف دسوقي.. دور هاني رمزي في قصة حياة الـ 200 جنيه.. عادة اكتسبها مصطفى شعبان من عمرو سعد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شوبير يوجه رسالة شديدة اللهجة لـ رمضان صبحي

"الصليبي" يبعد حارس مرمى المنتخب الأوليمبي عن أولمبياد طوكيو

سرية وسفينة.. لحظة اقتحام مصطفى شعبان وعمرو سعد استوديو عمرو أديب

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 25-5-2021

تصعيد جديد.. أول رد من إثيوبيا على العقوبات الأمريكية ضدها

أول تعليق من شريف الدسوقي بعد بتر ساقه

الكاف يمنح الأهلي مكافأة خيالية بعد التأهل لـ نصف نهائي أبطال أفريقيا

سورة تمنع الخوف والقلق وتريح القلب.. رددها عند النوم في 5 دقائق

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أخطر من الأسود والأبيض .. ما هو الفطر الأصفر؟

مرسيدس تحذر من استخدام " الاسبويلر المتحرك "في سباق فورمولا 1 .. صور

صمولة إطار تجبر مرسيدس على الانسحاب من سباق الفورمولا .. صور

طرح ساوايست برايم 2022 في مصر .. صور

فيديو

فيديو جراف.. إنهاء خلاف سمية الخشاب وريم البارودي بسبب أحمد سعد

فيديو جراف.. أول يوليو.. أسعار شرائح الكهرباء الجديدة

هل تدير الحسناء التونسية سمر حسني مباراة الأهلي ونهضة بركان .. فيديو جراف

كيفية تنظيف فلتر تكييف سيارتك بدون فني

المزيد

ساحة رأي

رجب الشرنوبي يكتب: قفزة في الهواء

محمود البسيوني يكتب: النهر الصامت

علي ذكي يكتب: لا جديد تحت الشمس (قصة قصيرة)

منى زيدو تكتب: لا نعاني نقصاً في الذكورة بل «الرجولة»

علي عبد المقصود يكتب : الكافيين في لعبة كمال الأجسام

محمود أبو حبيب يكتب: يا وابور قولي رايح على فين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد فرغلى رضوان

سمير غانم ..شكرًا جزيلًا

ريهام مازن

السيسي يقود العالم !!

د.مجدي بدران

الزيهايمر والكورونا

محمد أرسلان

إما الأمن أو الحرية.. حينما تكون فلسفة المستبدين

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: جيوبلوتكس الفشقة السودانية

كريمة أبو العينين

الرئيس وفلسطين

إبراهيم شعبان

هدنة فلسطينية- إسرائيلية بتوقيع مصر

مديحة عاشور

«السيسى» قيادة حكيمة.. ومصر دولة رائدة وداعمة دائما

اﻟﻤﺰﻳﺪ