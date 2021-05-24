بفستان لافت.. أسما شريف منير تستعرض رشاقتها على إنستجرام

نشرت الإعلامية اسما شريف منير، صورة جديدة عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام وظهرت بإطلالة أنيقة ومختلفة تبرز جمالها.

وتألقت بها اسما شريف منير، بفستان أنيق باللون الأحمر مزين مجموعة من الورود الملونة، وانتعلت حذاء مكشوفا باللون الأبيض لإكمال الإطلالة.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت في المكياج على اللون البني الناعم للعينين الذي يبرز جمالها، ووضعت أحمر للشفاه باللون البيج الناعم الذى يبرز جمال أنوثتها.

كما تركت شعرها البني القصير منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة، ووضعت قبعة لاكمال ظهورها.

ولم تتكلف بوضع الكثير من الإكسسوارات، واكتفت بوضع ساعة لليد مع قرط لإكمال ظهورها.