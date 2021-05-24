تامر أمين : المنظمات الدولية تشيد بالمبادرة المصرية في وقف إطلاق النار بفلسطين..فيديو

قال الإعلامي تامر أمين إن منظمات المجتمع الدولي تشيد بالمبادرة المصرية في وقف إطلاق النار بفلسطين.

وأضاف أمين خلال تقديمه برنامج آخر النهار عبر فضائية النهار أن الرئيس الأمريكي جو بايدن أعرب عن تقدير واشنطن البالغ للجهود الناجحة لـ الرئيس والأجهزة المصرية للتوصل الي وقف إطلاق النار الأخير.

وتابع مقدم برنامج آخر النهار أن الدور المصري لم ولن يتوقف في دعم ومساندة القضية الفلسطينية والحفاظ على كافة حقوقه المشروعة.

وأشار أمين إلى أن مصر قامت بكافة الجهود سواء الدبلوماسية أو التحركات على الأرض لمساندة القضية الفلسطينية.