زيزو يخطف نقاط المباراة للزمالك بهدف ثالث من ركلة جزاء فى شباك المصري

حصل الزمالك على ركلة جزاء في الدقيقة 95 من عمر المباراة في اللقاء المقام أمام المصري، على ملعب استاد الاسكندرية ضمن منافسات الجولة الـ 24 من بطولة الدوري الممتاز ترجمها زيزو إلى الهدف الثالث ليخطف به نقاط المباراة من المصري بعد ان ظل التعادل سائد حتى انتهاء الوقت بدل الضائع .

تفاصيل الشوط الأول..

سجل إيزي إيميكا لاعب المصري الهدف الأول من خلال تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 3 من عمر المباراة.

وحاول الزمالك إدراك التعادل مبكراً، ولكن المصري أحكم دفاعاته بشكل جيد ولم يتمكن لاعبو الأبيض من اختراق صفوف المصري والوصول الى مرمى أحمد دعدور.

وأهدر بن شرقي فرصة هدف مؤكد في الدقيقة 24 ولم يتمكن من هز الشباك عن طريق رأسية غريبة سددها بعد تمريرة رائعة من سيف الدين الجزيري.

وتعادل الزمالك في الدقيقة 28 عن طريق محمد عبد الغني، بتسديدة مباشرة من داخل منطقة الجزاء.

وتمكن محمد عواد حارس مرمى الزمالك من التصدي لركلة الجزاء في الدقيقة 33 من عمر المباراة، ومنع اهتزاز المرمى للمرة الثانية.

وأهدر بن شرقي للمرة الثانية كرة هدف مؤكد في الدقيقة 39 من عمر المباراة بعد تمريرة من زيزو التي منحت بن شرقي الكرة أمام المرمى وهو خال ولكن سددها في وجه مدافع المصري.

وتصدى محمد عواد لتسديدة سعيدو سنبوري في الدقيقة 43 من عمر المباراة، ومنع الزمالك من تسجيل هدف التقدم.

أشهر محمود البنا حكم المباراة البطاقة الحمراء المباشرة، بعد ضرب أحمد رفعت لاعب المصري أحمد سيد زيزو في الدقيقة 45 من عمر المباراة.

وحصل فريق الزمالك على ركلة جزاء في الدقيقة 47 من الوقت المحتسب بدلا من ضائع وتصدى لها أحمد دعدور حارس مرمى المصري البورسعيدي.

الشوط الثاني..

شن الزمالك في بداية الشوط الثاني هجوماً قوياً على مرمى فريق المصري البورسعيدي، ولكن دون تسجيل أهداف.

تصدى أحمد دعدور حارس مرمى المصري لثلاث فرص لنادي الزمالك، تسديدة من بن شرقي، وأخرى من زيزو والرأسية من فرجاني ساسي.

وضاعف الزمالك الهجوم على مرمى المصري، ولكن لم يستطع أحد اللاعبين أن يسكن الكرة في شباك دعدور المتألق.

وترجم الزمالك الهجمات بهدف عن طريق أشرف بن شرقي لاعب الزمالك في الدقيقة 60 من عمر المباراة من تسديدة متقنة من خارج منطقة الجزاء، في ركلة حرة مباشرة.



وسجل أوستن أوموتو الهدف عن طريق مقصية رائعة في الدقيقة 69 من عمر المباراة، أتقنها وأسكنها شباك مرمى محمد عواد.

