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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تفاصيل إطلاق أول تطبيق إلكتروني لمبادرة اتكلم عربي

وزيرة الهجرة
وزيرة الهجرة

قالت داليا إبراهيم المسئولة عن فريق عمل تصميم تطبيق اتكلم عربي، إن  وزيرة الهجرة الدكتورة نبيلة مكرم  هي صاحبة فكرة المبادرة لتعليم لتعليم أبنائنا في الخارج تعلم اللغة العربية.

 

وتابعت خلال مداخلة هاتقية ببرنامج "المواجهة" والمذاع عبر قناة " إكسترا نيوز"،:" "شرفنا بعمل مناهج جديدة مع الدكتور طارق شوقي، وقدمنا التطبيق كفكرة متكاملة كي يستمتع الأولاد بتعلم لغتهم من خلال لعبة".

وأكملت: "شعرنا إنه واجب قومي والتطبيق إهداء بلدنا وحرصنا على أن يخرج بجودة عالمية، وهو أبسط هدية نقدمها لأبنائنا".

ونوهت إلى أن الفريق عمل على عدة محور (تعليمي وترفيهي) حتى يحب الطفل التعلم، موضحة:"أردنا أن يعيش بلده ويتعرف عليها بطريقة غير مباشرة من خلال لعبة وخريطة كاملة تاخد الولد داخل مصر".

وزيرة الهجرة الدكتور طارق شوقي نبيلة مكرم برنامج المواجهة اللغة العربية تطبيق اتكلم عربي

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