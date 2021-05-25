أول يونيو.. الجزائر تستأنف رحلاتها إلى 4 بلدان

تستأنف شركة الخطوط الجوية الجزائرية في الأول من يونيو رحلاتها إلى 4 دول تدريجيا، وذلك بعد تعليق استمر أكثر من 15 شهرا بسبب فيروس كورنا المستجد.

ووفقا لما ذكرته وسائل اعلام جزائرية، فإن الخطوط الجوية ستسأنف رحلاتها في الأول من يونيو ، وذلك من خلال ثلاث رحلات أسبوعية من فرنسا وإليها ، رحلتان ، وأخرى من مرسيليا وإليها، من قبل شركة الخطوط الجوية الجزائرية.

وأوضحت شركة الخطو الجوية الجزائرية، أن هناك رحلة أسبوعية من وإلى كل بلد من البلدان الآتية: تركيا (اسطنبول)، إسبانيا (برشلونة)، تونس (تونس العاصمة).

وقررت السلطات الجزائرية ، فى 17 مارس 2020 إغلاق الحدود وتعليق الرحلات الجوية التجارية والرحلات البحرية، ونظمت السلطات منذ ذلك الوقت رحلات لإعادة مواطنيها، جعلتها مقترنة بشروط، غير إنه جرى تعليقها في الأول من مارس بسبب ظهور المتحور البريطاني من فيروس كورونا نهاية فبراير في الجزائر.

وأشارن السلطات، في 18 مايو إلى أن الحدود البرية ستظل مغلقة، في حين أن حركة الطيران ستستأنف اعتبارا من الأول من يونيو.