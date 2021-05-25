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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الأحد المقبل.. بدء تسليم دفعة جديدة من وحدات مشروع دار مصر بحدائق أكتوبر ​

وزير الإسكان- أرشيفية
وزير الإسكان- أرشيفية

صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر، سيبدأ يوم الأحد المقبل الموافق 30/5/2021، وحتى يوم الخميس 1/7/2021، في تسليم دفعة جديدة، 384 وحدة سكنية، من  مشروع دار مصر للإسكان المتوسط بمدينة حدائق أكتوبر لحاجزيها.

 

لافتاً إلى أنه تم تخصيص ايام محددة لتسليم الوحدات لمنع التزاحم عند إنهاء إجراءات التسليم، تجنبا للإصابة بفيروس كورونا، بجانب تخصيص مواعيد أخرى لمن تخلف عن الاستلام طوال فترة التسليم.

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وأوضح المهندس محمد مصطفى، رئيس جهاز تنمية مدينة حدائق  أكتوبر، أنه سيتم تسليم وحدات العمارتين رقمي، 220 ، 219، يوم الأحد  30/5/2021، ووحدات العمارتين رقمي 221، 241، يوم الإثنين 31/5/2021، ووحدات العمارة رقم 242، يوم الثلاثاء 1/6/2021، وتخصيص يوم الأحد 27/6/2021، لمن تخلف عن الاستلام فى الأسبوع الأول، مضيفاً أنه سيتم تسليم وحدات العمارة رقم 245، يوم الأحد 6/6/2021، ووحدات العمارتين رقمي 246، 247، يوم الإثنين 7/6/2021، ووحدات العمارة رقم 248، يوم الثلاثاء 8/6/2021،  وتخصيص يوم الإثنين 28/6/2021، لمن تخلف عن الاستلام فى الأسبوع الثاني.

 

وأشار المهندس محمد مصطفى، إلى أنه سيتم تسليم وحدات العمارتين رقمي 250، 251، يوم الأحد 13/6/2021، ووحدات العمارتين رقمي  252، 253، يوم الإثنين 14/6/2021، ووحدات العمارة رقم 254، يوم الثلاثاء 15/6/2021،  وتخصيص يوم الثلاثاء 29/6/2021، لمن تخلف عن الاستلام فى الأسبوع الثالث، مشيراً إلى أنه سيتم تسليم وحدات العمارتين رقمي 258، 259، يوم الأحد 20/6/2021، وتخصيص يوم الخميس 1/7/2021، لمن تخلف عن الاستلام فى الأسبوع الرابع.

 

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وزير الإسكان الأسكان مدينة حدائق اكتوبر حدائق أكتوبر مشروع دار مصر

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