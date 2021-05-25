عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

بالأرقام.. وزير الإسكان: ما تم في آخر 6 سنوات يعادل الفترة الماضية كلها

وزير الاسكان بالبرلمان
وزير الاسكان بالبرلمان

اتفق الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق العمرانية، مع ما ذكره أغلب أعضاء البرلمان بوجود قصور في بعض المشروعات وغيرها من تأخر في الصرف الصحي والمياه وغيرها.

 

جاء ذلك  في رده على طلبات الإحاطة والأسئلة البرلمانية خلال الجلسة العامة للبرلمان.

 

وأكد أنه منذ تولي الرئيس السيسي هناك الكثير من الأعمال التي تمت على أرض الواقع، قائلا: ما تم في آخر 6 سنوات يعادل ما تم في مصر خلال الفترة الماضية.

بحضور وزير الإسكان.. برلمانيون يطالبون باستكمال مشروعات المياه والصرف المتوقفة بالمحافظات

نائب لـ وزير الاسكان: 70% من قرى ومراكز المنوفية بلا صرف صحي

وقال: خلال الست سنوات السابقة تم الانتهاء من  279 من مشروعات المياه على مستوى الجمهورية بتكلفة إجمالية 61،4 مليار جنيه، وهناك مشروعات أخرى يتم تنفيذها.

 

وأعلن الوزير، تم عمل 864 مشروع صرف صحي، وجاري عمل 473 مشروعا، قائلا: ما تم في الفترة الأخيرة يضاهي ما تم في آخر 40 سنة.


وقال وزير الإسكان: “عدينا فترة الشغل علشان الانتخابات، وإننا ندي تأشيرة لكل نائب علشان الانتخابات”، متابعا: "مش بنشتغل غير لما يكون المشروع مدرجا وممولا".

 

وأكد وزير الإسكان، التزام الوزارة بالخطة المدرجة والمحدد لها موازنات تمت بالكامل، قائلا: “لا يوجد جنيه في موازنة الوزارة لم يتم صرفه وفقا للخطة”.

وزير الإسكان البرلمان الرئيس السيسي الصرف الصحى عاصم الجزار

ترشيحاتنا

رئيس "الإنجيلية"يعزي البابا تواضروس في رحيل الأنبا سلوانس

برلماني: إقامة مشروعات صغيرة فى القطاع الزراعى ضمانة لصغار المستثمرين

أمام "النواب".. وزير الاسكان يكشف حقيقة تلوث المنتجات الزراعية

الحكومة: استبعاد جميع المزارع السمكية الواقعة داخل البحيرات من التأجير

على غرار "الفيل الأزرق".. قذافي الجيزة تحت الملاحظة للكشف على قواه العقلية

وزير الخارجية ونظيره القطري يبحثان القضايا الإقليمية والدولية المشتركة بـ "قصر التحرير"

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار عاجل من السعودية ضد إسرائيل |ما الأمر؟

طلاب الثانوية العامة يشكون من الامتحانات التجريبية.. ووزير التعليم يرد

شوبير يوجه رسالة شديدة اللهجة لـ رمضان صبحي

سرية وسفينة.. لحظة اقتحام مصطفى شعبان وعمرو سعد استوديو عمرو أديب

"الصليبي" يبعد حارس مرمى المنتخب الأوليمبي عن أولمبياد طوكيو

جالاتا سراي يتفوق على بشكتاش في صراع ضم قفشة من الأهلي

جنود إثيوبيون ينفصلون عن الجيش ويطلبون اللجوء إلى السودان.. ما القصة؟

السعودية .. قرار عاجل من وزارة التعليم بشأن فيروس كورونا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ 4 فئات .. نيسان تطرح موديل 2022 من صني بالسوق المحلى .. صور

القوى والمثير للجدل .. وفاة ماكس موسلي أشهر رئيس للاتحاد الدولي للسيارات فيا

أخطر من الأسود والأبيض .. ما هو الفطر الأصفر؟

مرسيدس تحذر من استخدام " الاسبويلر المتحرك "في سباق فورمولا 1 .. صور

فيديو

تعرض صاحبها للحبس وغرامة.. محظورات قانون البناء الموحد

فيديو جراف.. إنهاء خلاف سمية الخشاب وريم البارودي بسبب أحمد سعد

فيديو جراف.. أول يوليو.. أسعار شرائح الكهرباء الجديدة

هل تدير الحسناء التونسية سمر حسني مباراة الأهلي ونهضة بركان .. فيديو جراف

المزيد

ساحة رأي

رجب الشرنوبي يكتب: قفزة في الهواء

محمود البسيوني يكتب: النهر الصامت

علي ذكي يكتب: لا جديد تحت الشمس (قصة قصيرة)

منى زيدو تكتب: لا نعاني نقصاً في الذكورة بل «الرجولة»

علي عبد المقصود يكتب : الكافيين في لعبة كمال الأجسام

محمود أبو حبيب يكتب: يا وابور قولي رايح على فين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد فرغلى رضوان

سمير غانم ..شكرًا جزيلًا

ريهام مازن

السيسي يقود العالم !!

د.مجدي بدران

الزيهايمر والكورونا

محمد أرسلان

إما الأمن أو الحرية.. حينما تكون فلسفة المستبدين

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: جيوبلوتكس الفشقة السودانية

كريمة أبو العينين

الرئيس وفلسطين

إبراهيم شعبان

هدنة فلسطينية- إسرائيلية بتوقيع مصر

مديحة عاشور

«السيسى» قيادة حكيمة.. ومصر دولة رائدة وداعمة دائما

اﻟﻤﺰﻳﺪ