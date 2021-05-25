زيادة جديدة.. الأردن تسجل 920 إصابة جديدة و11 وفاة بـ كورونا خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة الأردنية، اليوم الثلاثاء، عن ارتفاع جديد في عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا خلال ال ٢٤ ساعة الماضية.

ووفقًا لقناة "المملكة" الأردنية، قالت وزارة الصحة إنه تم تسجيل 920 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في الأردن إلى 732356..

وسجلت المملكة 11 حالة وفاة بكورونا؛ ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 9395.

وبلغت نسبة الفحوص الإيجابية 4.11%، مقارنة مع 4.23% يوم الاثنين، وأُجري 22408 فحوصات مخبريّة؛ ليصبح إجمالي عدد الفحوص 7162353 فحصا.

وبلغ عدد حالات الشفاء في العزل المنزلي والمستشفيات خلال أمس 483 حالة، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 712458 حالة.

ووصل عدد الحالات التي أُدخِلت إلى المستشفيات 65 حالة، فيما غادرت 64 حالة.