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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

بروتوكول تعاون بين الأكاديمية الوطنية للتدريب والتنمية المحلية ومحافظة جنوب سيناء

الأكاديمية الوطنية
الأكاديمية الوطنية للتدريب

وقعت الدكتورة رشا راغب المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب بروتوكول تعاون ثلاثي مع اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، و اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء.

 

واتفقت الأطراف من خلال البروتوكول على التعاون المشترك من خلال قيام الأكاديمية بتقديم البرامج التدريبية اللازمة في المجالات المختلفة للعاملين بمحافظة جنوب سيناء والمديريات التابعة لها، إلى جانب مشاركة الأكاديمية في الأنشطة والفعاليات والمؤتمرات والمبادرات التي تنفذها المحافظة وتنظيم أنشطة مشتركة، علاوة على قيام المحافظة بتقديم برامج تدريب ميدانى لمتدربي الأكاديمية.

 

كما تقوم الأكاديمية الوطنية للتدريب من خلال البروتوكول بتقديم استشارات تدريبية واستشارات خاصة بإعادة الهيكلة للمحافظة.

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