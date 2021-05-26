احذر..4 أخطاء تؤدى الى تلف المارش " بادئ الحركة"

يعتبر بادئ الحركة او كما نطلق عليه المارش ، من أهم الأجزاء التي يتوقف عليها دوران المحرك في السيارة، و يسبب الاستخدام الخاطئ له الى تلفه ، ونكتشف ذلك عند مواجهة صعوبة في تشغيل السيارة صباحا ، ويقوم قائد السيارة بتكرار محاولة تدوير محرك السيارة بدون فائدة، لكن بدون جدوي .

وفى السطور التالية يقدم لكم موقع صدى البلد ، اكثر الأخطاء التى تؤدى الى تلف بادئ الحركة " المارش ".

1 ـ بطارية السيارة

تعد البطارية من اهم الأسباب التى تؤدى الى عطل او احتراق المارش ، في حال إذا كانت البطارية فارغة كليا من الشحن، هو وجود توصيلات خاطئة، و هو الأمر الاخر يؤدي إلى تلف بعض أجزاء بادئ الحركة ويمنعه من القيام بدوره في تشغيل المحرك، كما يؤدي ذلك إلى العديد من الأضرار الأخرى بالسيارة .

2 ـ عطل أو تلف أحد أجزاء بادئ الحركة المارش

من الأسباب الهامة التي يجب صيانتها دائما ، ويمكنها أن تؤدي إلى عدم تشغيل السيارة هو تلف أحد أجزاء بادئ الحركة في السيارة، عندما تقوم بكثرة تشغيل المحرك دائما فيؤدى الى احتراق بعض الأجزاء داخل المارش ، وهو الأمر الذي يمنعه عن القيام بمهمته، والوضع الاخر فى حالة عدم تشغيل محرك السيارة.

3 ـ عطل شمعات الاحتراق البوجيهات

عندما تكون شمعات الاحتراق استهلكت كثيرا وليس يتم تغيرها في ميعادها المناسب، فتؤدى الى احتراق او عطل شائع داخل بادئ الحركة " المارش "، حيث أنها من العوامل التي تساعد على عمل المارش لمساعدتها في توصيل الشرار اللازم لعمل الاحتراق في المحرك، وهو ما يساعد المحرك على التشغيل.

4 ـ عطل بنظام حقن الوقود بخاخات

كما يعد تعطل أو تلف أحد أجزاء نظام الوقود في السيارة أو ما يطلق عليه بخاخات الوقود في السيارة، بسبب عدم وصول كمية كافية من الوقود إلى غرفة الاحتراق، ومن ثم لا توجد كمية كافية من الوقود لتشغيل المحرك، ومع تعدد محاولات تشغيل السيارة يتعرض المارش للتلف، ومع كثرة المحاولات يؤدي هذا الأمر إلى تلف بادئ الحركة المارش في السيارة.