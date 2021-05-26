وزير التعليم يطمئن طلاب الثانوية العامة بتصريحات جديدة.. شوقي يحسم جدل تعريب امتحان الجيولوجيا وتغيير نظام تنسيق الجامعات

أدلى الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم ، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، بالعديد من التصريحات الهامة التي لفتت انتباه المهتمين بأخبار امتحانات الثانوية العامة 2021 .

ماذا قال وزير التعليم عن الامتحانات التجريبية اليوم ؟

كتب وزير التربية والتعليم ملاحظة عن مدة الامتحان التجريبي الثاني لطلاب الثانوية العامة وعدد الأسئلة ، حيث قال وزير التربية والتعليم : كما أعلنا سابقا فإن الامتحان التجريبي الثاني لطلاب الثانوية العامة ، يهدف فقط إلى تعريف الطلاب بنوعية الاسئلة ، ولا يتم تصحيحه وليس له درجات ، وليس الهدف هو حل كل المسائل في هذا الزمن وإنما نوفر عددًا أكبر من الأسئلة لمساعدة الطلاب على التعرف عليها فقط

وأضاف وزير التربية والتعليم : لقد اختصرنا الوقت وجمًعنا المواد كى نُقيم الامتحان في أضيق فترة زمنية ، لأننا نعيش فترة جائحة كورونا ونحاول الموازنة بين ضرورة التجربة والإقلال من التواجد قدر الإمكان.

مواصفات أسئلة امتحانات الثانوية العامة النهائية

وأوضح وزير التربية والتعليم أنه من المهم الاشارة إلى أن "مواصفات الامتحان النهائي من حيث عدد الأسئلة والزمن والوزن النسبي للأسئلة مدروسة بعناية شديدة ، وستراعي درجة صعوبة كل سؤال على حدة ، وسيحسب الزمن المناسب للامتحان على هذا الأساس" ، وبالتالي ليس من الدقة استشراف شكل الامتحان النهائي من هذه البروفة!

وشدد وزير التربية والتعليم ، على أن الوزارة ستنشر الاسئلة والاجابات الصحيحة لامتحانات الثانوية العامة التجريبية ، كى تتحقق الاستفادة القصوى للطلاب في هذا الامتحان التجريبي.

وقال وزير التربية والتعليم : أتمنى أن يكون الهدف واضحًا ، وألا نخوض في جدال غير مجدي وغير صحيح وندع الطلاب يستفيدون من هذه التجارب الهامة جدا لهم.

وأضاف: لقد اطمأنت الوزارة على كفاءة أكثر من ٢٣٠٠ مدرسة حكومية مجهزة لتكون مواقعا للجان الرئيسية للامتحانات النهائية وتم الامتحان بها بكفاءة مطلقة .

طارق شوقي يحسم جدل شكاوى امتحان اللغة الالمانية

و أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم ، أنه بالنسبة لرد الوزارة على أزمة الامتحان التجريبي للغة "الألمانية" كلغة ثانية يوم الأحد ٢٣ مايو ٢٠٢٠ ، فإنه بعد التشاور مع خبراء المركز القومي للامتحانات والتقييم، فقد استقر الرأى على ان الامتحان جاء فى مستوى الطالب المتوسط ويتفق مع مواصفات الامتحان بالنسبة للغات الأجنبية الثانيه(الفرنسية والإيطالية والإسبانية والإنجليزية ) وكذلك يتفق مع الإطار المرجعي الأوروبى بالنسبة للغات الثانية.

وقال وزير التربية والتعليم ، جدير بالذكر، والهام جدًا، أنه "تم استخدام نفس الاسئلة" التى سبق استخدامها في امتحانات الصف الاول والثانى الثانوى فى الاعوام السابقة وبالتالي فهى ليست جديدة على الطلاب.

هل تقرر إلغاء أسئلة القصة والتعبير من امتحانات الثانوية العامة ؟

و ردا على التساؤلات الخاصة بنظام اسئلة القصة والتعبير في امتحانات الثانوية العامة في ضوء أن الامتحانات ستعتمد على أسئلة "اختيار من متعدد":

حيث قال وزير التربية والتعليم : القصة مقررة كفن أدبي يدرسها الطالب ، والامتحان سوف يكون نصا أدبيا مماثلا نقيس من خلاله مهارة الطالب في توظيف ما تعلمه في سياق جديد.

وفيما يتعلق بالتعبير قال وزير التربية والتعليم : وضع المركز القومي للامتحانات نوعية جديدة من الاسئلة في امتحان اللغة العربية كى تلائم طبيعة اسئلة الاختيار من متعدد ، ونظرا لانها مبتكرة ولعدم ألفة الطلاب والمعلمين بها ظنوها غير موجودة، ولكن الحقيقة انها موجودة وتقيس بالفعل نواتج تعلم التعبير.

واضاف وزير التربية والتعليم : نستنتج من هذا ان القصة والتعبير لم يتم ألغاءهم من امتحانات الثانوية العامة كما يشيع البعض ، وانما قمنا بوضع اسئلة لقياس مستوى الفهم فيهما متلائمة مع نوعية الاسئلة المستخدمة.

ونصح وزير التربية والتعليم الطلاب بإعادة النظر في الامتحان التجربيبي واجاباته عند نشره يوم الاحد القادم ان شاء الله للتعرف على هذه النوعية من الأسئلة .

موعد إعلان جدول امتحانات الثانوية العامة 2021

و أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن الوزارة سوف تعلن بكل شفافية منتصف الأسبوع القادم ، تفاصيل البروفة الثالثة لـ امتحانات الثانوية العامة 2021 .

وقال وزير التربية والتعليم : ستعلن وزارة التربية والتعليم أيضا منتصف الاسبوع القادم ، جدول امتحانات الثانوية العامة 2021 وكل تفاصيله.

وأشار وزير التربية والتعليم ، إلى أنه سيتم ايضا في نفس الموعد اعلان القرار النهائي المرتبط بمدى تطبيق نظام التحسين على طلاب الثانوية العامة 2021 من عدمه.

هل سيتغير تنسيق دخول الجامعات لطلاب الثانوية العامة ؟

تلقى الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم ، مناشدة من أولياء أمور طلاب الثانوية العامة ، لوزير التربية والتعليم للمطالبة بحسم موضوع التنسيق بالنسبة للدفعة المستجدة و الدفعة المؤجلة من العام الماضي من طلاب الثانوية العامة ، لكي يعرف الطلاب هل سيلتحقون بالجامعات بنفس التنسيق أم بتنسيق مختلف

ومن جانبه حرص وزير التربية والتعليم على الرد عبر جروب طلاب مصر عبر تطبيق واتس اب : هذا سيكون محور اجتماعنا هذا الاسبوع مع الزملاء في التعليم العالي

وتلقى الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، استفسارا من طلاب الثانوية العامة 2021 حول مدى صدور قرار رسمي بـ إلغاء نظام التحسين الذي سبق الإعلان عنه مطلع العام الدراسي الحالي من عدمه.

وحرص الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم ، على التفاعل مع هذا الاستفسار عبر جروب طلاب مصر عبر تطبيق واتس اب .

وقال وزير التربية والتعليم : هذا لم يتحدد بعد وننظر في الأمر .

وأضاف وزير التربية والتعليم : سوف نعلن القرار النهائي الذي سننتهي إليه الأسبوع المقبل إن شاء الله.

رد وزير التعليم على أزمة تعريب جيولوجيا الثانوية العامة

نشر الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، توضيحا جديدا لحسم جدل تعريب الجيولوجيا لطلاب الثانوية العامة ، والتي وصفها وزير التربية والتعليم بأنها (مشكلة مزمنة)

حيث قال وزير التربية والتعليم : سوف تنشر الوزارة استبياناً لطلاب القسم العلمي بالثانوية العامة ، كى يختاروا اللغة المفضلة لديهم لامتحان مادة الجيولوجيا.

وأوضح وزير التربية والتعليم ، أنه على اساس الاجابة سوف يتم ارسال امتحان الجيولوجيا الى الطالب باللغة المفضلة

وقال وزير التربية والتعليم : انتظروا الاعلان عن نشر هذا الاستبيان في الايام القادمة ان شاء الله.