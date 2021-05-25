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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

طلاب الثانوية العامة يشكون من الامتحانات التجريبية.. ووزير التعليم يرد

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم

تلقى الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، شكاوى من طلاب الثانوية العامة بشأن الامتحانات التجريبية التي تم تأديتها اليوم.

حيث قال الطلاب لـ وزير التعليم عبر جروب طلاب مصر عبر تطبيق واتس اب : الامتحانات النهاردة التجريبية الوقت كان قليلا جدا و كمان منعوا الطلبة من الدخول بالورقة والقلم ، مع أن ده امتحان مواد علمية و فيه مسائل و خطوات،  نرجوا إعادة النظر في الوقت ودخول الورق و القلم مرة أخرى.

ومن جانبه حرص وزير التربية والتعليم على الرد على شكاوى الطلاب كما يلي : هذه مجرد تجربة نتعلم منها ، وقد وصلت ملاحظاتكم ، وسوف نتداركها في الامتحان النهائي بإذن الله .

وقال وزير التربية والتعليم : هكذا تكون الامتحانات التجريبية ذات قيمة كبيرة للوزارة وللطلاب.

وكان قد ادى طلاب الثانوية العامة اليوم الثلاثاء، الموافق 25 مايو 2021، الامتحانات التجريبية في 5 مواد هي: “التاريخ والفيزياء من 10 لـ 10:30 صباحا، وعلم النفس والأحياء والرياضيات البحتة: من 11 لـ 11:30”.

يأتي ذلك ضمن فعاليات البروفة الثانية لـ امتحانات الثانوية العامة 2021، والتي كانت بدأت رسميا منذ أول أمس الأحد الموافق 23 مايو 2021.

أكدت غرفة عمليات وزارة التربية والتعليم ، أن لجان الامتحانات التجريبية لطلاب الثانوية العامة تشهد حاليا حالة من الهدوء التام، حيث لم يعبر الطلاب الممتحنون عن أي شكاوى حتى هذه اللحظة من سير الامتحانات التجريبية التي تتم على التابلت.

 

 وأوضحت أن سيستم الامتحانات التجريبية لطلاب الثانوية العامة 2021 يعمل بكفاءة عالية منذ العاشرة من صباح اليوم .

وقالت غرفة عمليات وزارة التربية والتعليم: إن الطلاب يتفاعلون مع أسئلة الامتحانات التجريبية الآن داخل اللجان بدون أي مشاكل أو شكاوى عبر أجهزة التابلت، مؤكدةً أن أجواء سير البروفة الثانية لـ امتحانات الثانوية العامة تسير على ما يرام.

وكشف الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، عن الهدف من عقد البروفة الثانية لـ امتحانات الثانوية العامة 2021

وقال وزير التربية والتعليم : الهدف من البروفة الثانية لـ امتحانات الثانوية العامة 2021 هو 

  • عمل امتحانات تجريبية لـ "ضبط الخوادم المركزية" من ناحية الوزارة
  • التعرف على شكل وطبيعة الأسئلة من ناحية الطلاب

وأوضح وزير التربية والتعليم ، أن البروفة الثانية لـ امتحانات الثانوية العامة 2021 ليس هدفها اختبار الشبكات أو السحابة الإلكترونية مثلما يعتقد البعض.

 

وشدد الوزير على أن الامتحانات التجريبية التي ستنعقد ضمن البروفة الثانية لـ امتحانات الثانوية العامة 2021 ، جميعها بلا درجات .

وأضاف وزير التربية والتعليم : سوف تنشر الوزارة الأسئلة والإجابات الصحيحة بعد الامتحان لاستفادة كل الطلاب من التجربة.

وزير التربية والتعليم طلاب الثانوية العامة الامتحانات التجريبية الثانوية العامة

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طلاب الثانوية العامة يشكون من الامتحانات التجريبية.. ووزير التعليم يرد

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