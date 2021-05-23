أول رد من وزير التعليم على شكاوى طلاب الثانوية العامة من امتحان الألماني "التجريبي"

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم : وصلتنا اليوم شكاوى طلاب الثانوية العامة من الامتحان التجريبي لمادة اللغة الألمانية

وأضاف وزير التربية والتعليم : جاري التحقق من شكاوى الطلاب بهذا الشأن ، ولا داعي للقلق لأننا نوازن بين مستويات صعوبة اللغات عند التصحيح النهائي.

واستكمل وزير التربية والتعليم تصريحاته قائلا : الامتحانات التجريبية هي مجرد تجربة ، وهذا هو الهدف منها ولذلك ارجو الاطمئنان اننا نتحقق من الموضوع.



وكان قد تلقى الدكتور طارق شوقي عددا من الشكاوى من طلاب الثانوية التامة اليوم بسبب الامتحان التجريبي للغة الألمانية ، حيث قال الطلاب :كلمات الألماني من بره المنهج ما اخدنهاش وكده ظلم

وأعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، أن الوزارة سوف تنشر لطلاب الثانوية العامة، أسئلة وإجابات الامتحانات التجريبية التي بدأها الطلاب اليوم، وذلك بعد الامتحان لاستفادة كل الطلاب من التجربة.

ويعد هذا التصريح هو أول تعليق من وزير التربية والتعليم مع انطلاق فعاليات البروفة الثانية لـ امتحانات الثانوية العامة 2021 .

وقد أدى طلاب الثانوية العامة اليوم الأحد 23 مايو 2021 ، الامتحانات التجريبية في مواد : اللغة العربية : من 10 : 11 صباحا.

اللغة الانجليزية : من 11:30 لـ 12 ظهرا.

اللغة الثانية من 12:30 لـ 1 ظهرا.

وأكدت غرفة عمليات وزارة التربية والتعليم ، أن سيستم الامتحانات التجريبية لطلاب الثانوية العامة 2021 يعمل بكفاءة عالية منذ العاشرة من صباح اليوم.

وقالت غرفة عمليات وزارة التربية والتعليم: إن الطلاب يتفاعلون مع أسئلة الامتحانات التجريبية الآن داخل اللجان بدون أي مشاكل أو شكاوى عبر أجهزة التابلت، مؤكدةً أن أجواء سير البروفة الثانية لـ امتحانات الثانوية العامة تسير على ما يرام.

